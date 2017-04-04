Областная общественно-политическая газета
14:46 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Выбор редакции
Идем к вам
Кажется, только вчера это было. Такой же, как сегодня, апрельский день, растворивший небесную синь, ...
Сегодня 248 1
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил Рязанскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко
03 апреля, 18:36 273 4
Голосование станет проще
Сенаторы предложили законопроекты по совершенствованию выборного законодательства
31 марта, 00:06 178
На дачу на электричке
31 марта, 00:03 230

Новости Рязани и области

04 апреля

14:38
Рязанское отделение «Единой России» назвало четырех участников предварительного голосования 
14:38
В Сасове Рязанской области проходит месячник по санитарной уборке города 
14:37
Еще одним соперником БК «Рязань» в турнире Сибура стал «Сахалин» 
14:36
Рязанец Константин Кучаев успешно дебютировал в Премьер-лиге чемпионата России по футболу 
14:35
Тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян отличился в турнире «Негаснущие звезды» 
14:27
Рязанский медуниверситет завоевал главный кубок XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медработников 5 
12:38
«Золотой фонд прессы» поздравил «Рязанские ведомости» 
12:33
«Рязанские ведомости» принимают поздравления от медиагруппы «Журналист» 
12:30
На «Ночи в библиотеке» рязанцы выставят макеты космических кораблей 
12:05
В рязанских дворах начали проводить субботники 
11:50
В Рязанской области горел автомобиль 
11:39
В ходе рейда по соблюдению миграционного законодательства в Рязани пресекли 14 правонарушений 
11:23
Житель Рязанской области хранил дома 650 граммов марихуаны 
11:14
В Рязанской области работает «горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья 
11:06
В Рязани стартовали курсы ландшафтного дизайна для активистов ТОС 2 
Все новости сегодня

Фото РВ

Рязанский медуниверситет завоевал главный кубок XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медработников
Сегодня, 14:275
Двадцать лет спустя
Сегодня7
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил Рязанскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко
03 апреля, 18:364

Круг общения Кинозал

В глубине лесного океана
...Кажется, что эти люди вышли на минутку и вдруг канули в вечность. Только вековые деревья и прошлогодняя трава обсуждают это событие на непонятном нам лесном языке. Пройдем и мы заросшими лесными тропами вслед за Паустовским. Смотрите фильм-экскурсию "Мещерская сторона"
Смотрите на сайте →
Будни Росгвардии
Фильм о буднях Росгвардии и тех задачах, которые она призвана выполнять
Смотрите сейчас на сайте →

Глас народа / Какими бы вы хотели видеть «Рязанские ведомости»?

Владимир Беляев,
строитель:

– Эта газета мне хорошо знакома по вкладке «Строитель», где постоянно пишут о нашей работе, о перспективах застройки Рязани, о строителях. «Рязанским ведомостям» желаю отражать все стороны жизни рязанцев.

 

Вячеслав Чулков,
альпинист:

– У нас в семье выписывают «Рязанские ведомости». Эта газета интересна для рязанского читателя. Только вот с доставкой адресатам бывает задержка. Хотелось бы видеть в газете те публикации, которые помогают решить проблемы.

Анна Коршак,
временно безработная:

– Вначале хочу поздравить коллектив «Рязанских ведомостей» с двадцатилетием со дня основания издания. Пожелать здоровья и творческих успехов. Хотела бы больше читать статей о великих земляках: спортсменах, путешест-венниках, о людях труда.

Лариса Тимошина,
ветеран труда:

– Необходимо больше печатать писем, где жители городов и сел говорят о своих проблемах, высказывают предложения. Хотелось бы больше публикаций о культуре и спорте.

31 марта 2017 / Чем вам запомнился первый месяц весны? 
banner6

Азбука потребителя

Тарифный произвол

Как обрести независимость от него?
23 марта 2017, 21:53

Обнаженный лед

Речь сегодня – о правах граждан в зимний период – на льду, в снегу, под падающими сосульками, в местах, где чистят крыши от снега.
16 февраля 2017, 23:10

Шоколад проверяют щелчком

Наш сегодняшний ликбез – для сластен
26 января 2017, 21:22

«Оружие» от рисков

22 декабря 2016, 22:05

Очень длинная еда и «короткие» углеводы

24 ноября 2016, 21:26

Школа бойцов потребительского фронта

20 октября 2016, 21:34

Управдом

Что входит в перечень работ по капитальному ремонту

22 февраля 2017, 22:35

Новости фонда капитального ремонта

22 февраля 2017, 22:32

Почему в квитанции указан долг?

22 февраля 2017, 22:34

Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта

22 февраля 2017, 22:35

Мультитарифный счетчик: плюсы и минусы

26 января 2017, 22:00

Из чего состоят общедомовые нужды?

26 января 2017, 22:04

Власть

В Рязанской области продолжится работа по повышению качества и доступности социальных услуг, основанная на данных независимой оценки

03 апреля 2017, 21:00

Глава рязанского региона Николай Любимов: Мы готовы внедрять лучшие региональные и международные практики в социальной сфере

Об этом врио губернатора заявил сегодня в ходе встречи с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным
03 апреля 2017, 20:52

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил Рязанскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко

03 апреля 2017, 18:36

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится в Рязани с рабочей поездкой

03 апреля 2017, 16:02

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел совещание с членами регионального правительства

31 марта 2017, 18:12

Капремонт жилья и другие вопросы взял под личный контроль глава администрации Рязани Олег Булеков после обращений граждан

31 марта 2017, 09:18

Общество

Как победить палочку Коха?

Рязанские фтизиатры накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказали о ее результатах
22 марта 2017, 22:32

Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа

14 марта 2017, 16:37

За ночь с улиц Рязани вывезли 309 кубометров снега

02 марта 2017, 15:22

За выходные в Рязанской области произошло 24 преступления и происшествия

11 из них – в Рязани
26 декабря 2016, 10:06

Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть

23 декабря 2016, 17:05

Школьникам Рязани перед новогодними каникулами напомнят о правилах поведения на железной дороге

22 декабря 2016, 11:53

Читатель - газета

На дачу на электричке

30 марта 2017, 23:39

На всех одна Победа

30 марта 2017, 23:43

Материнский капитал – на строительство дома

30 марта 2017, 23:38

За разрешением на строительство – в Интернет

30 марта 2017, 23:37

На прямой связи

23 марта 2017, 22:47

Доброта, порядочность и трудолюбие

отличает руководителя строительной компании из Кадома
23 марта 2017, 22:45

Авторская колонка

Не быть как все

28 марта 2017, 20:55

Уроки вне расписания

27 марта 2017, 21:06

«Скайнет» – в нас, или «Недолайканное» поколение…

22 марта 2017, 22:14

Больничный квест

21 марта 2017, 22:47

…А паникерам - не беспокоиться

20 марта 2017, 21:32

Любовь, которой не было

15 марта 2017, 21:31

РВ ТВ

Погружение в океан

Сегодня исполняется 85 лет Андрею Тарковскому
03 апреля 2017, 22:36

Нагревают и испаряют

Вейпы: безобидный пар или тонкое оружие табачного лобби?
30 марта 2017, 23:34

Весенний марафон

Работодатели области предложили рабочие места студентам и выпускникам рязанских вузов
28 марта 2017, 21:28

Берег памяти

Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
20 марта 2017, 21:16

Электронный репетитор

Студенты РязГМУ провели первое занятие с использованием 3D-анатомического терминала
20 марта 2017, 21:25

Чудеса на знакомых дорожках

Выставка природных редкостей Рязанской области – весенний подарок журналиста-натуралиста Ивана Назарова
16 марта 2017, 20:58

Культура

Рязанский медуниверситет завоевал главный кубок XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медработников

04 апреля 2017, 14:27

На «Ночи в библиотеке» рязанцы выставят макеты космических кораблей

04 апреля 2017, 12:30

Вместе!

Дети продемонстрировали свои таланты
03 апреля 2017, 22:41

Дар, который не стареет

Официальную регистрацию рязанского «Фотодома» отметили выставкой работ Евгения Каширина
03 апреля 2017, 22:40

Торжества в доме шедевров

Художественный музей отметил день рождения народной музыкой, экскурсиями и... беседой о пингвинах
03 апреля 2017, 22:39

В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры

03 апреля 2017, 17:47

Экономика

В Рязанской области до получателей доведены 53 процента средств, выделенных аграриям на несвязанную поддержку

04 апреля 2017, 09:59

123 студента Рязанского агроуниверситета отправятся на село

Они помогут 34 хозяйствам АПК региона
04 апреля 2017, 09:49

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок

03 апреля 2017, 12:55

Сельхозпредприятия Рязанской области предлагают порядка 600 вакансий по разным специальностям

31 марта 2017, 16:22

Рязанское ООО «Астон Крахмало-Продукты» входит в пятерку лучших в своей отрасли по России

30 марта 2017, 13:53

На каждого россиянина в 2016 году пришлось по 2 единицы канцелярской продукции, выпущенной на рязанском предприятии

30 марта 2017, 12:42
Все рубрики
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы