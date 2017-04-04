Новости Рязани и области
04 апреля
Фото РВ
Круг общения Кинозал
Владимир Беляев,
строитель:
– Эта газета мне хорошо знакома по вкладке «Строитель», где постоянно пишут о нашей работе, о перспективах застройки Рязани, о строителях. «Рязанским ведомостям» желаю отражать все стороны жизни рязанцев.
Вячеслав Чулков,
альпинист:
– У нас в семье выписывают «Рязанские ведомости». Эта газета интересна для рязанского читателя. Только вот с доставкой адресатам бывает задержка. Хотелось бы видеть в газете те публикации, которые помогают решить проблемы.
Анна Коршак,
временно безработная:
– Вначале хочу поздравить коллектив «Рязанских ведомостей» с двадцатилетием со дня основания издания. Пожелать здоровья и творческих успехов. Хотела бы больше читать статей о великих земляках: спортсменах, путешест-венниках, о людях труда.
Лариса Тимошина,
ветеран труда:
– Необходимо больше печатать писем, где жители городов и сел говорят о своих проблемах, высказывают предложения. Хотелось бы больше публикаций о культуре и спорте.