Областная общественно-политическая газета
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26.11.2016
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№221 (5262) |
Вторая полоса
Общество
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Объединив усилия

Проект закона о стратегическом планировании в регионе обсудили с общественностью

В первом чтении проект Закона «О стратегическом планировании в Рязанской области» был принят региональным парламентом на заседании 26 октября. В связи с особой значимостью документа при подготовке ко второму чтению его решено было обсудить с общественностью. Участниками расширенного заседания комитета областной Думы по экономическим вопросам стали представители вузов, общественных организаций, муниципальных образований.

Приглашенным напомнили, что проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев подчеркнул, что законопроект носит рамочный характер, определяя участников стратегического планирования и их полномочия и порядок такого планирования в регионе. В нем предусмотрено, что всего документов стратегического планирования в области будет семь. А вот конкретные шаги по их разработке будут прописаны в подзаконных нормативных актах правительства.

Приглашенные представители общественности были едины во мнении, что законопроект необходим и требует скорейшего принятия, поскольку позволит региону строить долгосрочные планы на перспективу. Прозвучали советы объединить усилия власти и научного сообщества. Декан инженерно-экономического факультета Рязанского государственного радиотехнического университета Елена Евдокимова сообщила, что у вуза еще в 2003 году был опыт стратегического планирования муниципального уровня.

– Время, конечно, прошло длительное, тем не менее методические подходы остаются. Представители учебных заведений, которые занимались разработкой документов в этой сфере, готовы оказать поддержку, – заверила она.

Председатель правления объединения работодателей «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын отметил необходимость серьезной работы «на земле» и выделения средств на эти цели.

– Естественно, надо принимать этот закон, но для того чтобы получить действительно не формальный документ, чтобы его реализация была по полной программе, надо привлекать соответствующих специалистов – своих или извне – и определять соответствующие затраты, – обратил внимание Владимир К­утенцын.

По итогам обсуждения проект закона решено вынести на заседание областной Думы для принятия во втором чтении. Все высказанные на комитете предложения будут проанализированы.

Статья опубликована в номере 221 (5262) от 26 ноября 2016 года
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