Областная общественно-политическая газета
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26.11.2016
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№221 (5262) |
Вторая полоса
Общество
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За эффективность расходов

Она будет определять бюджетную политику будущего года

Заседание комиссии при губернаторе Рязанской области по вопросам местного самоуправления провел вице-губернатор Сергей Филимонов. Участники обсудили меры по обеспечению сбалансированности консолидированных бюджетов районов области, проблемы, возникающие в ходе благоустройства территорий муниципалитетов, реализацию программ комплексного развития социальной и­нфраструктуры.

Министр финансов Марина Наумова отметила, что бюджеты исполняются в сложных экономических условиях, которые характеризуются замедлением темпов роста собственных доходов.

– Муниципалитетам было рекомендовано вести бюджет в соответствии с новыми реалиями, отказаться от неэффективных расходов и проводить жесткую бюджетную политику, чтобы избежать рисков недопоступлений доходов и не допустить роста дефицита объемов муниципального долга. При этом сокращение не должно было коснуться социально значимых расходов, – отметила министр.

Министр напомнила о предпринимаемых для достижения сбалансированности мерах, на которые в бюджете 2016 года было запланировано 2 миллиарда 213 миллионов рублей, из них 772 миллиона – дотации на выравнивание бюджетов. Кроме того, предусмотрены грантовые меры. Так, муниципалитетам, которые смогли увеличить собственные доходы, было направлено 20 миллионов рублей, а тем, которые повысили эффективность расходов, – 2,7 миллиона рублей.

Марина Наумова заверила, что дотационная поддержка муниципалитетов будет продолжена, так же, как и финансовое стимулирование районов, показывающих повышение результатов в бюджетировании.

Сергей Филимонов отметил, что возможности для увеличения налоговой базы и совершенствования бюджетной работы широкие.

– Путей для решения задач много. Подходы должны быть разумными и сбалансированными и применяемы на основе анализа, – сказал вице-губернатор.

Статья опубликована в номере 221 (5262) от 26 ноября 2016 года
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