Ученый. Изобретатель. Инженер

Областная общественно-политическая газета
21:34 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Рязани сгорел автомобиль Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани отметили День энергетика Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина
Главная страница / Новости Рязани и области
26.11.2016
Просмотров: 361
№221 (5262) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Ученый. Изобретатель. Инженер

Область готовится отметить юбилей знаменитого земляка

В региональном правительстве состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2017 году 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского.

Его имя тесно связано с нашим краем. Известный ученый родился в селе Ижевское Спасского района. В 1967 году там был открыт музей К.Э. Циолковского. В экспозиции представлены прижизненные издания его работ, единственный прижизненный скульптурный портрет, образцы космического питания, макет первого искусственного спутника Земли, макеты первых жидкостных ракет и многие другие экспонаты.

В ходе заседания, которое провела заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр культуры и туризма Виталий Попов напомнил о том, что в 2007 году, к 150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, открылся для посетителей Дом-усадьба, в котором родился К.Э. Циолковский. В настоящее время здесь находится выставка мещанского и крестьянского быта. Музейный фонд насчитывает около 8 тысяч единиц хранения. В музее разработана уникальная образовательная программа «Человек и Вселенная», посвященная знаменательным событиям в истории развития космонавтики и выдающимся ученым и конструкторам космической отрасли. Ежегодно музей посещают порядка 10 тысяч человек. В 1982 году в рязанской школе №16 открылся музей космонавтики имени К.Э. Циолковского. За эти годы в нем побывало почти 65 тысяч человек.

– В связи со 160-летием со дня рождения Циолковского разработан план, который включает работу по благоустройству мест, связанных с жизнью и деятельностью ученого. В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» предусмотрен капитальный ремонт основного здания музея Циолковского в селе Ижевское, строительство пристройки, в котором разместится коммунальный узел, ремонт дорожного полотна на маршруте Рязань – Ижевское, – отметил Виталий Попов.

Участники рабочей группы обсудили план мероприятий, посвященных юбилею основоположника космонавтики. Так, в мае в нашем городе пройдет патриотический форум «Наука побеждать», в программу которого войдут мероприятия, посвященные юбилею ученого. Заметным событием станет 7-я международная научно-техническая конференция «К.Э. Циолковский – 160 лет со дня рождения. Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». Музей Циолковского готовит передвижную выставку, которую в течение всего следующего года увидят жители районов Рязанской области. Библиотека имени Горького работает над проектом «Полет мысли» для школьников и студентов, а министерства культуры и туризма и образования области готовят конкурс детского рисунка, посвященный 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. Запланировано также переиздание книг о К.Э. Циолковском, встречи с космонавтами, тематические конкурсы среди учащихся.

Статья опубликована в номере 221 (5262) от 26 ноября 2016 года
За эффективность расходов
Она будет определять бюджетную политику будущего года
Светлана Максимова
Незабываемые дни
В Скопине отмечают 75-летие освобождения города от фашистов
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Региональная программа – в действии
В областной ветеринарной лаборатории – обновление
Михаил Скрипников
Вести районов
Вести районов
Праздник
27 ноября – День матери
Общество
Все ли в порядке?
Безопасность использования внутриквартирного газового оборудования проверяют комиссии
Общество
Объединив усилия
Проект закона о стратегическом планировании в регионе обсудили с общественностью
Татьяна Железнова
Память
Незабываемые дни
В Скопине отмечают 75-летие освобождения города от фашистов
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Мы – Иваны, помнящие родство
Вячеслав Чирков
Культура
Необъятная жизнь
Персональная фотовыставка Владимира Кованова открылась в Рязанском музее истории молодежного движения
Димитрий Соколов
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Предметы гордости
Художественный музей представил рязанцам новые поступления
Анна Добролежа
Спорт
В лидерах – трио
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru