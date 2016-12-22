Ученый. Изобретатель. Инженер

Область готовится отметить юбилей знаменитого земляка

В региональном правительстве состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2017 году 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского.

Его имя тесно связано с нашим краем. Известный ученый родился в селе Ижевское Спасского района. В 1967 году там был открыт музей К.Э. Циолковского. В экспозиции представлены прижизненные издания его работ, единственный прижизненный скульптурный портрет, образцы космического питания, макет первого искусственного спутника Земли, макеты первых жидкостных ракет и многие другие экспонаты.

В ходе заседания, которое провела заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр культуры и туризма Виталий Попов напомнил о том, что в 2007 году, к 150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, открылся для посетителей Дом-усадьба, в котором родился К.Э. Циолковский. В настоящее время здесь находится выставка мещанского и крестьянского быта. Музейный фонд насчитывает около 8 тысяч единиц хранения. В музее разработана уникальная образовательная программа «Человек и Вселенная», посвященная знаменательным событиям в истории развития космонавтики и выдающимся ученым и конструкторам космической отрасли. Ежегодно музей посещают порядка 10 тысяч человек. В 1982 году в рязанской школе №16 открылся музей космонавтики имени К.Э. Циолковского. За эти годы в нем побывало почти 65 тысяч человек.

– В связи со 160-летием со дня рождения Циолковского разработан план, который включает работу по благоустройству мест, связанных с жизнью и деятельностью ученого. В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» предусмотрен капитальный ремонт основного здания музея Циолковского в селе Ижевское, строительство пристройки, в котором разместится коммунальный узел, ремонт дорожного полотна на маршруте Рязань – Ижевское, – отметил Виталий Попов.

Участники рабочей группы обсудили план мероприятий, посвященных юбилею основоположника космонавтики. Так, в мае в нашем городе пройдет патриотический форум «Наука побеждать», в программу которого войдут мероприятия, посвященные юбилею ученого. Заметным событием станет 7-я международная научно-техническая конференция «К.Э. Циолковский – 160 лет со дня рождения. Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». Музей Циолковского готовит передвижную выставку, которую в течение всего следующего года увидят жители районов Рязанской области. Библиотека имени Горького работает над проектом «Полет мысли» для школьников и студентов, а министерства культуры и туризма и образования области готовят конкурс детского рисунка, посвященный 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. Запланировано также переиздание книг о К.Э. Циолковском, встречи с космонавтами, тематические конкурсы среди учащихся.