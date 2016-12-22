Творчество. Работа. Дети

Когда все это соединяется в жизни женщины, всегда есть место для счастья

День матери – один из самых светлых праздников. Его символ – скромная и трогательная незабудка. И каждая женщина, у которой есть дети, достойна цветов и искренних слов благодарности в этот день.

Накануне праздника мы пообщались с тремя рязанскими женщинами, спросили их, как удается совмещать постоянную работу с заботой о детях – ведь семья и профессия требуют одинаково пристального внимания.

Мария Пилипенко руководит клубом изучения иностранных языков Cookies Club, она дизайнер и музыкант.

Закончив в детстве музыкальную школу при училище им. А. и Г. Пироговых, Мария до сих пор любит музицировать – сотрудничает с группой «Наяву» и с вокальным коллективом Эллы Хрусталевой «Мама Jazz». Ее работа тесно связана с творчеством. Два года назад она присоединилась к команде летнего языкового лагеря для школьников UpCamp, на базе которого затем открылся клуб Cookies Club. Мария фотографирует учеников на уроках, продвигает клуб в соцсетях, составляет расписание и придумывает мероприятия.

Второе ее дело, «оплачиваемое хобби» – творческое сообщество «Василисы рязанские», которое занимается оформлением свадеб и других торжеств. Пока база клиентов состоит из друзей и знакомых, но постепенно прирастает. Кому-то нужна подушечка для обручальных колец, а кому-то – праздник «под ключ». Мария мечтает открыть свое агентство, а пока работает в более скромных масштабах. Она часто вспоминает, как выходила замуж 31 января, в столовой с остатками новогоднего декора, поэтому старается сделать каждый праздник, проведение которого ей доверяют, максимально эффектным и запоминающимся.

Мария и ее муж Дмитрий растят троих детей и стараются быть для них и советчиками, и друзьями. А бытовые вопросы решаются совместно: дети и взрослые подстраивают свои графики друг под друга. «Главное в семье – это логистика», – смеется Мария.

Дети перенимают интересы родителей. «Егор увлекся музыкой, Костя – видеосъемкой. А Кате интересно рукоделие. Так что с каждым мне есть что обсудить», – делится Мария. Постоянно «держать руку на семейном пульсе» ее научила знакомая американка. И мама Марии научила дочь искать радость и новизну в каждом моменте творчества и жизни. И ей это удается.

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Ирина Герасимова – парикмахер, портной, человек, очень многое умеющий. Она работает парикмахером в небольшом салоне, который когда-то открыла сама. Возможность планировать свой рабочий график очень важна: дома Ирину всегда ждет сын Сергей, который борется с тяжелым заболеванием. Учится он дистанционно, что очень помогает и ему, и матери. А еще Сережа занимается бочча – игрой с мячами на точность, которая входит в программу Паралимпийских игр. Без маминой поддержки в бочча никак: каждому игроку нужен партнер, который помогает с подачей мячей и бросками.

По специальности Ирина Герасимова – портной верхней женской одежды. Заботиться о мальчике ей приходится практически в одиночку. О диагнозе Сережи мать узнала, когда ему было три с половиной года. Полностью вылечить недуг нельзя, можно лишь тормозить его развитие с помощью специальной диеты, массажа, упражнений и мануальной терапии. Подспорьем может стать и специальная коляска – сейчас у семьи есть только обычная, а пребывание в ней ухудшает состояние позвоночника и внутренних органов. Раз в несколько месяцев Ирина с Сережей ездят в Крым на лечение, и для этого женщине приходится усердно работать. А сын радует маму спортивными успехами: на недавнем Кубке России по бочча Сережа в паре с другим игроком занял второе место.

«Я очень люблю своего сына, а он меня. Но мне часто приходится быть твердой, чтобы ни в чем не опускать планку», – признается Ирина.

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Людмила Удалова – флорист и не понаслышке знает, что стоит за глянцевыми фото из цветочных салонов. Она может и за растениями к поставщикам поехать, и заполнить документы, и собрать букет любой формы. Даже обновление интернет-страниц магазина, где она работает, – ее задача. Четырехлетняя дочь Людмилы Юля тоже пытается делать букеты по примеру мамы.

В активе Людмилы – образование, полученное в РГУ им. С.А. Есенина на отделении рекламы. Но однажды подруга девушки, работавшая в цветочном магазине, попросила ее подменить, и Людмила заинтересовалась искусством флористики. После этого были двухлетние курсы в Москве и много практики. А «венцом» любви к цветам стало открытие магазина – помогли муж и мама, которая поддержала увлечение дочери. Недавно Людмила отмечала с коллективом пятилетие совместной работы. Заказы могут быть самыми разными: от простых круглых сборных букетов до многоуровневых композиций. А еще девушки готовятся к Новому году – закупают голландский еловый лапник, который долго не осыпается, и делают сказочные венки, искусственные елочки и зимние букеты.

А дома Людмилу ждет ее личная сказка – муж и дочка. Семье помогают бабушки с обеих сторон, и еще бабушка Людмилы, которая очень любит нянчиться с правнучкой.

Одно из окон в семейном доме полностью занимают орхидеи – девушка выхаживает их, и они радуют цветами круглый год. А кроха Юля приносит маме букетики и открытки с первыми буквами: «Говорит, там написано «мама», – смеется Людмила. Эти подарки греют ей душу.

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Три женщины. Три мамы. У каждой своя судьба, свои проблемы и свои достижения. И один на всех праздник – День матери. Пусть он каждой из наших героинь принесет радость.