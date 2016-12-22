Региональная программа – в действии

В областной ветеринарной лаборатории – обновление

На днях здесь побывали заместители председателя правительства области Алексей Тюменев и Сергей Дудукин, начальник государственной инспекции по ветеринарии Михаил Балакирев, а также руководители ряда животноводческих хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности области.

В здании проведен полноценный ремонт, установлено современное высокотехнологичное оборудование, которое было приобретено по инициативе губернатора области Олега Ковалева. Его использование позволяет проводить более эффективную работу по поддержанию эпизоотического благополучия, обеспечению сельскохозяйственных животных полноценными кормами. Это особенно актуально сейчас, когда перед аграриями ставится задача увеличения валового надоя молока, а также повышение производства мяса с перспективой его экспорта за границу. Обновленная ветлаборатория способна проводить исследования образцов не в течение недели, как раньше, а всего за сутки. Анализы крови теперь проводятся по 24 показателям, что позволяет выявить практически весь спектр заболеваний скота и птицы. По словам Алексея Тюменева, материально-техническую базу удалось значительно укрепить благодаря реализации региональной программы развития государственной ветеринарной службы:

– Уверен, что в Рязанской областной ветеринарной лаборатории продолжится работа по внедрению и освоению новых видов исследований, а также повышению качества оказания услуг сельхозпредприятиям, – сказал Алексей Тюменев.

Сергей Дудукин отметил, что в настоящее время стоит задача развития мясного и молочного животноводства. Это актуально в условиях взятого курса на импортозамещение, продиктованного не только санкциями, но и необходимостью развития животноводческой отрасли, создания новых рабочих мест и повышения экономической эффективности села.

– Будущее животноводства во многом зависит от качества кормов, современного рациона животных, составленного на основе научных данных. Для этого необходим постоянный мониторинг, глубокая аналитическая работа, которая теперь будет эффективно осуществляться на новом оборудовании, – подчеркнул Сергей Дудукин. – Ветлаборатория стала мощным исследовательским комплексом, по уровню оснащения одним из лучших в ЦФО.

Рязанская областная ветеринарная лаборатория оказывает услуги не только животноводам и переработчикам сельхозпродукции региона. На сотрудничество с ней рассчитывают аграрии и пищевики из Липецкой и Тамбовской областей, где подобных лабораторий пока нет. Существование такого исследовательского комплекса может резко подстегнуть развитие животноводства. Одной из задач является сохранение молодняка. Если раньше заболевания молодых телят обнаруживали не сразу, и в брак могло уходить до 14% молодняка, то сейчас этот показатель снизился до 2-3%, а ряд заболеваний диагностируется мгновенно, что позволяет успешно лечить их.