Вести районов

Шацк. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев встретился с шацкими предпринимателями. Бизнес-омбудсмен рассказал, какие цели и задачи стоят перед ним по защите прав предпринимателей, как он будет отстаивать их интересы, а также какими инструментами для этого обладает. Одной из главных задач, стоящих перед системой защиты бизнеса, Егор Бурцев назвал устранение административных барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели, а если потребуется, то и защита прав бизнеса. Предприниматели больше всего интересовались аспектами налогообложения, подняли тему проверок всевозможных структур, а также проблемы в получении субсидий. Егор Бурцев выразил надежду, что эта встреча станет хорошей основой конструктивного диалога, который позволит сделать наш регион еще более комфортным для ведения бизнеса.

Милославка. В музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского в Гремячке Милославского района побывали представители туроператоров из Москвы и Липецка. С музеем их познакомила главная хранительница Лариса Зайкина. Сотрудники туристических агентств пообещали в следующий раз приехать уже с туристами. Сотрудники музея надеются, что музей-усадьбу и его экспонаты в скором времени смогут увидеть многочисленные гости из Москвы и других регионов России.

– Это уже второй музей Тян-Шанского, который я посещаю, – говорит Ирина Астахова из туристической компании «Ванд». – Музей в Гремячке очень гостеприимный. Видно, что сотрудники музея стараются влюбить в него посетителей. Это очень здорово, ведь любой музей делают люди. Я очень порадовалась, что музейные работники вкладывают всю душу в работу. Я буду сюда привозить туристов.

Кораблино. Воспитанники кораблинского военно-патриотического клуба «Юные сарычевцы» посетили город-герой Тулу. Старший лейтенант Игорь Владимирович Сарычев, чье имя носит школа, служил именно там. Руководство 106-й Краснознаменной Тульской воздушно-десантной дивизии им. М.И. Кутузова подготовило для ребят насыщенную программу. Они увидели Тульский кремль, почтили у Вечного огня память павших в годы Великой Отечественной войны. Сослуживцы Игоря Сарычева организовали для гостей экскурсию в Тульский музей оружия. Затем гостей встретили бойцы-десантники воинской части. Заместитель командира разведбатальона рассказал о боевом пути подразделения, подвигах и жизни разведчиков, в том числе Игоря Сарычева. По доброй традиции гостей сытно накормили в солдатской столовой. В ответ юные сарычевцы продемонстрировали умение владеть шашками, подарили фотожурнал о жизни военно-патриотического клуба, а от Дома детского творчества и СП «Школа развития» – детские поделки и картины, огромный пирог с яблоками, испеченный на Кораблинском хлебозаводе.