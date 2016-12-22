Для рязанцев запущена бесплатная «горячая линия» по вопросам оплаты проезда на муниципальном общественном транспорте

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Транспортные карты «Умка» автоматизированной оплаты проезда в Рязани внедряются с сентября. За это время в областном центре стало около 90 точек продаж и пополнения таких транспортных карт. Проведено полное переоснащение всего подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, была введена безналичная оплата проезда бесконтактными банковскими картами VISA payWave.

Заработал новый сайт картаумка.рф, на котором граждане могут получить исчерпывающую информацию по использованию и получению транспортных карт, открылся новый информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 6.

Источник: сайт администрации Рязани