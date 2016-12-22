Таковы данные исследования, проведенного департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ (http://www.fa.ru/dep/press/about-us/Pages/Kachestvo-zhizni.aspx). В целом Рязань заняла 24-ю строчку рейтинга крупнейших российских городов по оценке качества жизни.

Согласно данным опроса, 78% рязанцев довольны жизнью, 86% жителей Рязани считают свой город удобным для жизни. 36% горожан довольны качеством автомобильных дорог. Благоустройством удовлетворены 55%, работой жилищно-коммунальных служб – 37%.

85% рязанцев считают, что в городе можно получить качественное образование. 62% довольны качеством медицины, 20% горожан считают достаточным количество медицинских учреждений. 84,5% жителей не считают себя бедными.

Городами с самым высоким качеством жизни признаны Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Томск. В конце рейтинга расположились Саратов, Омск, Волгоград, Тольятти и Махачкала.

Источник: сайт администрации Рязани