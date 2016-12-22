Рязанцев с утра предупреждают о гололедице и мокром снеге днем

В регионе объявлено метеопредупреждение

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сегодня днём на территории области, начиная с южных районов, ожидается мокрый снег, снег, местами сильный, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Сотрудники МЧС России по региону призывают рязанцев соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

Источник: сайт Главного управления МЧС России по Рязанской области