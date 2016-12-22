В Рязанской области «Жигули» столкнулись с автомобилем «ГАЗ»

ДТП произошло вчера в 13.45 в Сапожковском районе на 1-м километре дороги село Красное – село Красный Угол, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Женщина – водитель автомобиля ВАЗ-2107 – не справилась с управлением авто, в результате «Жигули» столкнулись с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ».

В происшествии травмы получила водитель и пассажир «Жигулей». Для оказания медицинской помощи они доставлялись в больницу.