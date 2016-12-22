За выходные на дорогах области выявили 25 нетрезвых водителей

Результаты очередного профилактического рейда ГИБДД, который прошел в минувшие выходные в области, опубликованы на сайте регионального управления МВД России. Согласно данным ведомства, на дорогах региона сотрудники ГИБДД выявили 25 водителей, которые сели за руль своих автомобилей в состоянии опьянения, еще 2 человека отказались от прохождения освидетельствования. Трех водителей ждет уголовное наказание за повторное нарушение.