Ромео на самокате и Джульетта в полосатых чулках на рязанской сцене

В рамках международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной» на сцене областного театра драмы состоялся показ «Ромео и Джульетты». Свой вариант знаменитой трагедии Уильяма Шекспира представил Государственный академический русский театр драмы им. Лермонтова из города Алматы Республики Казахстан.

На сцене Верона, но не древняя, а современная. Ромео катается с друзьями на самокате, а изливая душу священнику, читает рэп. Джульетта на своем балконе перед встречей с возлюбленным балуется сигаретами, пока няня не видит.Она не умеет ходить на шпильках, туфлям и платьям предпочитает кеды и шорты. Образ Джульетты получился в спектакле необычным, но ярким. Она соответствует своему юному возрасту: озорная, чудная, в очках, с двумя косичками. Первый раз перед зрителями она появляется в странной шапке, спускаясь сверху на качелях и с мыльными пузырями.

Нельзя не отметить в спектакле работу костюмеров. Яркие экстравагантные наряды были сшиты по сегодняшним законам моды, но в стиле средневековья, словно являясь связующим звеном между прошлым и будущим. Да и другие отсылки к современности и детали не помешали проиграть на сцене классическое произведение. И хотя спектакль был поставлен, скорее, по мотивам Шекспира, он получился.