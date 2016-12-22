Юные рязанцы нарисовали счастье

На конкурс «Мы рисуем счастье» прислано более 670 детских работ

Открывшаяся в ТРЦ «Малина» выставка детского рисунка стала итогом конкурса, проводимого кафедрой психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики РГУ имени С.А. Есенина в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, с онкологическими заболеваниями. Свой вклад также внесли Совет психологов Главного управления ЗАГС области, комплексный центр социального обслуживания «Семья», Рязанская епархия.

В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, общеобразовательных и творческих школ, социального центра «Семья», а также дети, проходящие лечение в областной клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой. Конкурс проводился по трём возрастным категориям: от 3 до 6 лет, от 7 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

В первой возрастной группе организаторы отметили Шелухину Ульяну (6 лет), Детский центр «Муравейник»), Комарова Даниила (4 года, детская больница им. Н.В. Дмитриевой), Климушкина Александра (3 года Центр «Семья»), Жулидову Екатерину (5 лет, детский сад № 128). Во второй группе победили работы Савиновой Валерии (8 лет, школа № 72), Лаврентьевой Валерии (11 лет, ЦДТ «Октябрьский»), Тригубенко Елизаветы (10 лет, Центр развития ребенка «Листопад»), Быкасовой Сони (9 лет, «МКЦ» Рязани, изостудия «Кораблик»). В третьей возрастной группе наградили Давыдкину Диану (15 лет, «МУЦ»), Славинскую Анастасию (15 лет, школа №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова), Цепляева Андрея (14 лет, «МУЦ»).

Детям вручили подарки и памятные дипломы. Для гостей выставки с песней «Русь ненаглядная» выступила лауреат всероссийского конкурса народного творчества «Есенинская Русь», лауреат конкурса эстрадной отечественной песни «Музыкальный фейерверк», лауреат 1-го фестиваля-конкурса музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» Валентина Рязанова.

Выставка будет работать до 1 декабря.

Фото Элины Хадеевой