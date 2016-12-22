2 пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Рязанской области

Возгорание в квартире жилого дома в рабочем поселке Сапожок произошло вчера вечером, сообщает об этом сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 17.03. Огонь повредил квартиру, люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Участие в тушении пожара приняли 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.