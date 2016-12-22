На рязанском фестивале «Карусель» лучшим признали екатеринбургский театр

Гран-при фестиваля вручили народному молодежному театру «Игра» из Екатеринбурга, который представлял постановку «Кое-что о том самом, и не только». Всего же за шесть конкурсных дней «Карусель» предложила вниманию рязанских зрителей 15 спектаклей, созданных театрами из разных городов России

На церемонии закрытия награды юным артистам и их педагогам вручали вице-губернатор Сергей Филимонов, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, обозреватель газеты «Вечерняя Рязань» Михаил Колкер, театральный критик Яна Постовалова и другие гости и члены жюри. Все они отмечали атмосферу дружбы и творчества на фестивале, которая заряжает каждого участника. «Я напитываюсь каждый ноябрь этой сумасшедшей энергией!» – призналась председатель жюри фестиваля, президент Благотворительного фонда Олега Ефремова Анастасия Ефремова.

Больше всего наград фестиваля собрала труппа образцового коллектива России театра-студии «ТиМ» из Барнаула. Им вручили призы в номинациях «За духовно-нравственную ценность спектакля» (постановка "Сказки с осенью в сердце") и «Лучшая мужская роль второго плана», а также спецпризы от Рязанского института развития образования («За развитие воспитательных ценностей») и оргкомитета «Карусели». Кроме того, спектакль «ТиМа» «Клочки по закоулочкам» был отмечен за лучшее художественное оформление и лучшую женскую роль первого плана.

Называем победителей и призеров.

Детский этап:

- номинация «За приобщение детей к театральному движению» – образцовая театральная студия «Игроки», г. Скопин (спектакль «Играем сказки»);

- номинация «За создание атмосферы праздника» – детский образцовый театральный коллектив «Дебют», г. Волоколамск (спектакль «Все бегут, летят и скачут»);

- номинация «За духовно-нравственную ценность спектакля» – образцовый коллектив России театр-студия «ТиМ», г. Барнаул (спектакль «Сказки с осенью в сердце»);

- номинация «Лучший актерский ансамбль» – музыкально-драматический театр-студия «Солнечный круг», г. Саратов (спектакль «Царевна-лягушка»);

- номинация «Лучшее художественное оформление спектакля» – образцовый коллектив России театр-студия «ТиМ», г. Барнаул (спектакль «Клочки по закоулочкам»);

- номинация «Лучший спектакль» – театральная студия «АРТ-ДИАЛОГ», г. Санкт-Петербург (спектакль «Мальчик из МАЛАГИ»);

- номинация «Лучшая женская роль первого плана» – Анжелика Шишкина, образцовый коллектив России театр-студия «ТиМ», г. Барнаул (роль Лисы в спектакле «Клочки по закоулочкам»);

- номинация «Лучшая мужская роль первого плана» – Всеволод Ротнов, образцовая театральная студия «Игроки», г. Скопин (роль Кота Великолепного в спектакле «Играем сказки»);

- номинация «Лучшая женская роль второго плана» – Лада Райкова, детский образцовый музыкально-драматический театр-студия «Солнечный круг», г. Саратов (роль Лягушки в спектакле «Царевна-лягушка»);

- номинация «Лучшая мужская роль второго плана» – Игорь Карпов, образцовый коллектив России театр-студия «ТиМ», г. Барнаул.

Молодежный этап:

- номинация «За приобщение детей к театральному движению» – молодежный театр «Фабула», г. Калуга (спектакль «Ночь после выпуска»);

- номинация «За создание атмосферы праздника» – театр-студия «Балагуры», г. Санкт-Петербург (спектакль «Невероятный иллюзион Эрни»);

- номинация «За реализацию творческого потенциала детей» – театр кукол 57-й школы, г. Москва (спектакль «12 стульев»);

- номинация «За верность традициям реалистического театра» – театр-студия «Балаганчик», г. Нижний Новгород (спектакль «И пришла весна»);

- номинация «За лучшее сценическое воплощение современной прозы» – детско-юношеский драматический театр-студия «ДУЭТ», г. Санкт-Петербург (спектакль «Воскресная тоска»);

- номинация «Лучший актерский ансамбль» – народный самодеятельный коллектив театра-студии «На Гороховой», г. Санкт-Петербург (спектакль «Чернобыльская молитва»);

- номинация «Лучшая режиссерская работа» – Молодежный ПРОСТОтеатр, г. Москва (спектакль «АНТИгона»);

- номинация «Лучшая женская роль первого плана» – Анна Котлярская, Молодежный ПРОСТОтеатр, г. Москва (роль Антигоны в спектакле «АНТИгона»);

- номинация «Лучшая мужская роль первого плана» – Михаил Меркулов, детско-юношеский драматический театр-студия «ДУЭТ», г. Санкт-Петербург (роль Пашки в спектакле «Воскресная тоска»);

- номинация «Лучшая мужская роль второго плана» – Михаил Быков, Молодежный ПРОСТОтеатр, г. Москва (роль Креона в спектакле «АНТИгона»);

- номинация «Лучшая женская роль второго плана» – Лада Никитина, Театр-студия «Балагуры», г. Санкт-Петербург (роль Тетушки Мэй в спектакле «Невероятный иллюзион Эрни»).

Специальный приз Рязанского института развития образования в номинации «За развитие воспитательных ценностей» – образцовый коллектив России – театр-студия «ТиМ», г. Барнаул.

Специальный приз оргкомитета – образцовый коллектив России театр-студия «ТиМ», г. Барнаул.

Гран-при – Народный молодежный театр «Игра», г. Екатеринбург, спектакль «Кое-что о том самом, и не только».