Рязанцы приняли участие в турнире по городкам на кубок А.В. Суворова

Мужская и женская команды дворовой лиги городошного спорта Рязани, созданные при поддержке областной Ассоциации территорий общественного самоуправления, приняли участие в турнире по городкам на кубок А.В. Суворова, прошедшем в минувшие выходные в Липецке.

Всего за кубок боролись 8 мужских и 4 женских команды. Организатором соревнований стала Всероссийская ассоциация дворовых видов спорта. В результате игры, длившейся в течение четырех часов, рязанская женская команда заняла второе место, уступив женской команде Липецкой области.

Ответный матч состоится 10 декабря в Рязани.