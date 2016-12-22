Рязанские поисковики стали участниками закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти-2016»

В Саратове прошло торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2016». В церемонии приняли участие председатель совета Рязанского регионального отделения «Поисковое движение России», член Общественной палаты Рязанской области Николай Стрелков и заместитель командира поискового отряда РГМУ «Долгъ» Тимофей Тимошкин. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек, представители практически всех регионов России. Российских поисковиков приветствовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В течение нескольких дней представители региональных отделений «Поискового движения России» обсуждали вопросы вовлечения молодежи в поисковую работу, взаимодействия с органами местного самоуправления в ходе подготовки и реализации поисковых работ, а также взаимодействия общественных организаций, учреждений и ведомств по вопросам установления судеб пропавших без вести солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны и увековечения их памяти.

Участники Всероссийской акции посетили Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы. На площадках музея под открытым небом прошел митинг, где вспомнили участников Великой Отечественной войны, после чего возложили живые цветы к Вечному огню возле мемориала «Журавли».

В одном из кинотеатров Саратова прошел специальный показ для участников мероприятия фильма «28 панфиловцев», на котором присутствовали актеры – исполнители главных ролей, а также продюсер фильма. После просмотра состоялась живая беседа с авторской группой фильма.