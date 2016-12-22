В Рязанской области арестовали мужчин, открывших стрельбу по полицейским

В отношении двух 26-летних жителей Рязани возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вечером 25 ноября этого года на 211 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «OPEL ASTRA». В салоне авто в качестве пассажиров находились двое мужчин, один из которых разыскивался за применение насилия в отношении представителя власти. Сразу же после остановки пассажиры выбежали из салона автомобиля и побежали к лесопосадке. Сотрудники полиции начали их преследовать. Пытаясь скрыться, подозреваемые выстрелили в сотрудников полиции из обреза охотничьего ружья и пистолета, после чего их задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.