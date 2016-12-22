В Рязани полицейские раскрыли кражу

В полицию обратился 60-летний рязанец, который сообщил, что утром оставил у дома на улице Новоселов в Рязани свой велосипед, а когда через час вернулся, велосипед пропал.

Полицейские опросили жителей ближайших домов. Оказалось, граждане видели, как велосипеде уехал молодой парень. Стражи правопорядка выяснили, что к хищению причастен 22-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и изъяли у него похищенный велосипед.

Как сообщает сайт УМВД России по области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.