В Рязанской области состоялись юбилейные X Феофановские чтения

В Успенский Вышенский монастырь приехали представители духовных школ и государственных вузов, богословы, специалисты в области отечественной патрологии, филологи, историки, педагоги, архивисты, чтобы поделиться результатами изучения богословского наследия святителя Феофана Затворника и наметить дальнейшие перспективы работы.

С приветственным словом к участникам обратились первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Чеботарев.

В этом году вышел первый из пяти томов «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Участники чтений говорили об истории ее создания, обсуждали педагогический потенциал святоотеческого наследия, концепцию создания специализированной кадетской школы-интерната на базе Вышенско-Куплинской школы.

Магистрант Сретенской духовной семинарии Дмитрий Сандульский выступил с докладом на тему: «Святитель Феофан о начале христианского пути».

Исследователи наследия святителя Феофана не только рассказали слушателям о своих научных достижениях, но и приняли участие в соборной молитве у мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, поклонились главным святыням Вышенского монастыря, побывали в музее святителя Феофана.

В ежегодных сборниках «Феофановские чтения», которые готовит к изданию Успенский Вышенский монастырь, публикуются доклады, представленные на различных научных конференциях.