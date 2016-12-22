На ярмарках выходного дня в Рязани продукцию представили 198 товаропроизводителей

Как сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия области, в минувшую субботу, 26 ноября, на пяти площадках города прошли традиционные ярмарки выходного дня. На 315 торговых местах свою продукцию представили 198 товаропроизводителей. На ярмарках было реализовано 9,7 тонны мяса и мясной продукции, 15,2 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. 38 товаропроизводителей реализовали 16 тонн картофеля, 5,7 тонны овощей и 7,3 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 3 декабря.