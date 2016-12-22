В Рязанской области создана команда, которая в декабре стартует в первенстве России по футзалу среди клубов высшей лиги

Дружина «Езиды» организована по инициативе главы езидской общины Самвела Алояна, он же стал президентом футбольного клуба. Главным тренером коллектива назначен в прошлом игрок рязанской команды мастеров Дмитрий Осокин. В состав вошли Алексей Шустов, Алексей Гриштаков, Анатолий Андрианов, Андрей Макарочкин, Антон Шкапов, Александр и Сергей Барковы, Иарзани и Руслан Сафояны, Джамал Гараев, Артем Шиндяков, Артур Калоян, Никита Жуков и Александр Аникушин.

Дебют команды «Езиды» в российском первенстве состоится 2 декабря – в этот день наша дружина в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», встретится с футболистами из Егорьевска, начало – в 19.00. Нашим соперником во втором домашнем матче 3 декабря станет клуб «Волга» из Саратова. Этот поединок начнется в 18.00.