В Рязани выдали 50-тысячный сертификат на материнский капитал

Обладателем «юбилейного» сертификата стала семья Носовых, у которых в этом году родились двойняшки (сын и дочь)

Средства маткапитала – 453 тысяч рублей – супруги Ольга и Максим намерены направить на улучшение жилищных условий, поскольку в квартире, где они живут с тремя детьми (а у Носовых есть еще старшая дочка), уже тесновато. Переедут они в свой дом или это будет квартира большей площади, Ольга и Максим пока не решили. Но уже сейчас благодаря государственной поддержке молодая многодетная семья может планировать свое будущее.

Сертификат на маткапитал во время тожества, приуроченного к Дню матери, Носовым вручила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она поздравила семью от имени главы региона, пожелала Ольге, Максиму и их детям здоровья, любви и добра.