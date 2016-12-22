На традиционном в Рязанской области турнире любителей футбола (ТТЛФ) борьбу за награды начали команды Суперлиги

В третий игровой день соревнований почти все матчи прошли в упорнейшей борьбе. Судьбу двух поединков решил единственный точный удар: «БАРС Супермаркеты» – «МФК Азард групп» – 1:0, «ЖелДор» – «Интерстрой» – 0:1. «Автоимпорт» забил два безответных гола команде «МФК Нефтеторг», мир заключили «Интерьерный вопрос» и «Ока-2» – 0:0.

В высшем, втором по значимости, дивизионе поединки выдались более результативными: «Империя» – «Рубин» – 3:1, «Юнайтед» – «Метеор» – 0:3, «ГК БАРС» – «ТПК Синергия» –2:1, «Керамзит» – «Дельта» – 1:1, «Регион-Нефтепродукт» – «Апатит» – 1:1.

Тем временем стартовал женский турнир: «Сбербанк» одержал крупную победу над командой «Александро-Невский» – 6:1, в этот же день «Александро-Невский» сумел реабилитироваться в матче против «Легионера» – 1:0. Женские коллективы продолжат спор 3 декабря (начало – в 12.50), когда «Катрапс» сыграет с «Легионером», а на следующий день «Сбербанк» встретится с «Катрапсом» (13.40).

Напомним, традиционный турнир любителей футбола проводится в Рязани, на стадионе «Спартак», информационным партнером соревнований выступает газета «Рязанские ведомости».