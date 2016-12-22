На рязанском конкурсе отечественной эстрадной песни победили исполнители советских хитов

Школьница Марина Кузнецова и курсант Азамат Есимов стали обладателями первых мест на конкурсе композиторов и исполнителей отечественной эстрадной песни «Музыкальный фейерверк», который проходил в Муниципальном культурном центре

Девушка исполняла песню «Эхо любви» из репертуара Анны Герман, а молодой человек покорил слушателей исполнением «Синей вечности» – его тембр голоса очень похож на тембр легендарного певца Муслима Магомаева.

Всего заявки на участие подавали более сорока солистов и музыкальных коллективов города. Жюри оценивало выступления артистов в номинациях «На лучшее сочинение песни» (без ограничений по возрасту), «Исполнение отечественной эстрадной песни (соло)» в возрастных группах 15 – 20 лет и 21 – 35 лет, а также «Исполнение отечественной эстрадной песни (дуэты, трио, ансамбли)». Участники представляли свое видение композиций из репертуара О. Кормухиной, Ж. Агузаровой, П. Гагариной, ВИА «Синяя птица» и других артистов СССР и России.

По итогам конкурса артисты получили звания участников, дипломантов и лауреатов. Двум последним категориям вручили статуэтки. Конкурсный день завершился мастер-классом по вокалу от члена жюри – певицы, педагога по вокалу Виктории Стамо (г. Москва).