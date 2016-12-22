В Рязани на минувшей неделе выполнили ямочный ремонт на 21 участке дорог

Как сообщает сайт администрации города, с 21 ноября городские дорожные службы приступили к «ямочному» ремонту дорожного покрытия. За прошедшую неделю ремонт выполнен на 21 участке улично-дорожной сети: Голенченское шоссе, ул. Зубковой, Северный и Южный переулок, ул. Песоченская, ул. Советской Армии, ул. Большая, 7-ой Мервинский проезд, ул. Западная, ул. Магистральная, ул. Интернациональная, ул. Княжье Поле, ул. Телевизионная, ул. Братиславская, проезд Яблочкова, ул. Спортивная, ул. МОГЭС, проезд Завражнова, ул. Чкалова, ул. Высоковольтная, ул. Стройкова. Общая площадь выполненных работ составила 272 кв.м.

С 21 по 28 ноября были выровнены профили на участках дорог по 1-ому проезду Шевцовой, улицам Семчин Лоск, Призаводской, Белинского, проезду Белинского, улицам Макаренко, Тургенева и на участке автодороги по ул. Зубковой от д. 8 до д. 4Б.

Завершены ремонтные работы на путепроводе по улице Есенина.

К окончанию близится благоустройство дороги по Ряжскому шоссе: в настоящее время там установили барьерное ограждение и опоры искусственного освещения, продолжается установка светильников и кабелей ЛЭП.