Баскетболисты Рязанской области потерпели поражение в первом матче на Кубок России

Стартовый поединок 1/8 финала Кубка страны по баскетболу «Рязань» провела в Энгельсе против одного из лидеров Суперлиги-2 – местного «Строителя». Только второй игровой отрезок гости выиграли у хозяев (24:22), в остальных трех периодах хозяева были сильнее – 18:15, 25:16 и 25:22. До большого перерыва игра была равной. Во второй двадцатиминутке лидеры «Рязани» Иван Русецкий и Дмитрий Коршаков попытались организовать отрыв, и это им удалось: гости были впереди – 39:30, но закрепить преимущество им не удалось, хозяева ликвидировали отставание, вышли вперед (40:39) и не упустили инициативу из рук до конца поединка. В итоге рязанцы потерпели поражение – 77:90 – и сошли с кубковой турнирной дистанции.

«Рязань» выступала в таком составе: Русецкий (набрал 18 очков), Заряжко (10), Карпачев (12), Коршаков (23), Фомин (2) – старт., Карпеко (4), Юрчик (8), Морозов, Бугаенко.

Теперь нашей дружине надо сосредоточиться на выступлении в чемпионате России среди клубов Суперлиги, где турнирные дела у нее складываются не лучшим образом: сейчас «Рязань» занимает одиннадцатое место среди тринадцати команд. Ближайший матч она проведет в Самаре против идущего на пятой позиции одноименного клуба 6 декабря.