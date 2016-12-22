Главная хоккейная команда Рязанской области одержала вторую победу в очередной домашней серии матчей чемпионата России

В поединке чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги «Рязань» дома, во Дворце спорта «Олимпийский», встретилась с командой «Звезда» из Чехова. Гости уже на второй минуте открыли счет, а затем его удвоили. Такое начало не обескуражило хозяев, до первого перерыва они уравняли положение – дважды отличился Данил Юртайкин. В начале второй двадцатиминутки Роман Крикуненко вывел «Рязань» вперед, «Звезда» сравняла счет, а затем, в заключительном игровом отрезке, шайбы забрасывали только хозяева – цель поражали Кирилл Старцев, Андрей Чванчиков, Артем Маслов и Никита Лукин. В итоге – 7:3, убедительная победа ХК «Рязань».

Хозяева выступали в таком составе: Белов (0.00 – 3.27; Пиманкин, 3.27 – 60.00); Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Ефимов; Седунов – Манухов, Старцев – Лукин – Рукин; Дубинин – Цветков, Маслов – Кривченко – Чванчиков; Хисамутдинов – Аверин, Юртайкин – Алексеев – Крикуненко.

Этот успех позволил нашей дружине подняться на двенадцатое место в турнирной таблице. Напомним, в плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Ближайший матч «Рязань» вновь проведет дома – 4 декабря в «Олимпийском» она встретится с занимающим последнее место воронежским «Бураном». Начало поединка – в 17.00.