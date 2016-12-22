В Рязанской области стартовал проект «Школьная академия: интеллектуальные выходные» в институте Академии ФСИН России

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 10-летия института Академии ФСИН России, начал свою работу профориентационный проект «Школьная академия: интеллектуальные выходные».

Программой предусмотрены такие мероприятия, как занятия по подготовке к ЕГЭ, мастер-классы ведущих профессоров и доцентов академии, занимательные семинары и интересные экскурсии.

Программа началась с аукциона знаний «ЕГЭ по обществознанию: «подводные камни» заданий с открытым ответом», который провел доцент кафедры теории государства и права, международного и европейского права, кандидат юридических наук Андрей Илюхин. «С молотка» были «проданы» типичные ошибки, допускаемые выпускниками при выполнении второй части ЕГЭ по обществознанию, и рекомендации, позволяющие успешно подготовиться к экзамену.

Далее в расписании школьной академии значился мастер-класс по криминалистике «Следы преступления: миссия выполнима» доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидата юридических наук, доцента Евгения Назаркина. В учебно-криминалистическом комплексе Академии ФСИН России школьники познакомились с особенностями проведения следственных действий с использованием современных средств, методик и технологий, с видами криминалистических экспертиз, узнали, как использовать их результаты в целях раскрытия преступлений.

В следующую субботу, 3 декабря, вниманию учащихся города и области будет предложена новая интеллектуальная программа. Для участия приглашаются школьники 9 – 11 классов. Заявки принимаются по электронной почте: institutefsin@mail.ru. Участие в них – бесплатное.