Рязанцы услышали «Душечку»

Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» завершился выступлением труппы Таганрогского ордена «Знак Почета» театра имени Чехова. Коллектив представил тонкий, метафоричный спектакль, полный аллюзий и символов. Иначе было нельзя: на сцене рассказ «Душечка» Антона Чехова.

Ольги Семеновны Племянниковой (Душечки) вовсе нет. Душечка испытывает постоянную потребность любить кого-нибудь, смысл ее жизни в другом человеке: отце, муже, втором муже, ребенке, оказавшемся случайно на ее воспитании. Эта женщина, которая постоянно подстраивается под своего кумира: любит то же, что и он, так же думает и говорит. Жена антрепренера Кукина, она окунается в жизнь театра и восхищается искусством. После смерти возлюбленного Душечка выходит замуж за управляющего лесным складом Пустовалова – торгует лесом, считает это дело самым важным в мире, и на такие пустяки, как спектакли, время не тратит.

Режиссер Татьяна Воронина образ Душечки воплощает с помощью трех актрис. Но они не сменяют друг друга последовательно, чтобы показать, как обстоятельства и возраст меняют главную героиню, а одновременно втроем исполняют одну роль. А вот трех ее возлюбленных, напротив, играет один и тот же актер, потому что не имеет значения, каков мужчина Душечки, кем работает, чем занимается – главное, чтобы он был. Любовь для Душечки – жизненно необходимая игра, и происходит она в песочнице, которую сценографы соорудили на сцене. Только она не детская, а большая, с высокими бортами, и играют в ней не с пластмассовыми ведерками, а с большими железными ведрами.