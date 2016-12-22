В декабре руководитель следственного управления Следственного комитета России по региону проведет прием граждан в четырех районах Рязанской области

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, 1 декабря с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Михайловском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, д. 10; 8 декабря с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Сасовском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Сасово, ул. Новикова Прибоя, д. 55 лит. А; 15 декабря с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Скопинском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 162а; 22 декабря с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Шиловском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: р.п. Шилово, ул. Спасская, д. 21-а.