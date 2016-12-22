Воспитанница рязанской спортшколы «Юпитер» стала чемпионкой мира по универсальному бою

В Медыни Калужской области прошел Чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин, сообщает сайт администрации Рязани. Более 170 участников из 37 стран боролись за звание «Чемпион Мира» в дисциплинах «Универсальный бой» и «Универсальный бой «Лайт». Рязанские борцы, выступавшие в составе сборной России, завоевали 9 медалей, из которых две «золотые», три «серебряные» и четыре «бронзовые».

Чемпионами мира стали Надежда Рожкова из муниципальной спортивной школы «Юпитер» («Классика», весовая категория 63 кг, Академия ФСИН, тренеры Денис Фалеев и Андрей Трунтягин) и Руслан Холтобин из спортшколы «Родной край – Спорт», («Лайт», весовая категория до 65 кг, тренер – заслуженный тренер России Константин Фофанов).

Второе место у представителей Академии ФСИН Сергея Ссорина (95, «Лайт), Анны Гопиной (70, «Классика») и Арины Казарян (48, «Лайт»). «Бронзовые» медали завоевали заслуженный мастер спорта Роман Брагин и мастер спорта Александр Любаков – воспитанники заслуженного тренера России Олега Бушменкова, спортивная школа «Юпитер». Мастер спорта России Вера Рожкова в обеих дисциплинах поднималась на третью ступень пьедестала почета. Третье место занял курсант специального факультета Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Эдгар Тоноян, (70 кг). Уступившие своим соперникам за выход в полуфинал Александр Абашкин (85 кг, РВВДКУ) и Габиб Газиев (95 кг, Академия ФСИН), в итоге заняли пятые места в своих весовых категориях.

По итогам соревнований Надежде Рожковой, двукратной чемпионке Европы и двукратной чемпионке мира, присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России», а ее тренеру – Денису Фалееву – «Заслуженный тренер России».