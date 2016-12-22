В Рязанской области подведены итоги первого конкурса «Наш мир – наш дом»

Конкурс инициирован региональным отделением Пенсионного фонда РФ и проводился среди семей, которые на средства материнского капитала купили или построили дома.

Участники конкурса представили на суд жюри фотографии своих домов, детские рисунки на тему «Мир в нашем доме», рассказы о семейных традициях, о том, как изменилась жизнь семьи с получением маткапитала. Итоги конкурса были подведены на прошедшем сегодня в Доме общественных организаций торжестве, приуроченном к Дню матери.

Первое место заняла семья Капустиных из Ряжска, которая на деньги маткапитала провела в своем доме обширную реконструкцию, что сделало его более просторным. Второе место у Суслиных из Рязани, третье – у Карандеевых из Пронска.

Всего в Рязанской области за десять лет действия программы маткапитала свои жилищные условия улучшили больше 26 тысяч семей.