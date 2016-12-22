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29.11.2016
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№222 (5263) |
Четвёртая полоса
Общество
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Продолжая традиции

На пленуме областного Совета женщин отметили юбилейную дату
Автор фото: Валентина Севостьянова | Продолжая традиции
Фото автора.

Антифашистский Комитет советских женщин был создан 75 лет назад, в грозные дни войны. Именно тогда женщины заменили мужчин на производстве, на колхозных полях и фермах, вместе с ними защищали Родину.

Этой дате был посвящен очередной пленум Рязанского областного Совета женщин, который вот уже 25 лет объединяет наших современниц, активных участниц женского движения. В работе пленума приняли участие депутат Государственной Думы Елена Митина, депутат Рязанской городской Думы Екатерина Филиппова, председатель областной организации проф­союзов Инна Калашникова, представители общественных организаций города и области.

Много лет областной Совет женщин возглавляет Наталья Николаевна Гришина, директор областной библиотеки им. Горького. В разные годы эта общественная организация помогала женщинам и детям, объединяла рязанских женщин разных поколений, поддерживала их в годы реформ. В основе деятельности областного Совета женщин всегда были интересы страны, семьи, детей.

Сегодня женские советы работают во всех муниципальных образованиях области, в районах г. Рязани. Женщины занимаются подготовкой и проведением благотворительных акций, обучением пожилых женщин и молодых мам, организуют конкурсы и мероприятия для людей с ограниченными возможностями, оказывают правовую помощь рязанцам. Для проведения своей работы областной Совет женщин получает президентские гранты и субсидии из областного бюджета. Проектная деятельность стала важной составляющей работы областной организации женщин. За три последних года областной Совет женщин получил финансовую поддержку в виде грантов и субсидий из областного бюджета на сумму более 7 млн. рублей. Это позволило многим помочь, провести немало полезных и значимых акций, привлечь в свои ряды самых активных и деятельных женщин из всех районов области.

О своей активной жизненной позиции, неравнодушном отношении к жизни страны и региона рассказали на пленуме председатель женсовета Чучковского района Татьяна Белова, Альбина Егорова из Скопинского района, Нина Лебедева из Кораблина и другие участники пленума.

А начинался этот форум рязанских женщин с настоящего костюмированного бала, представленного по мотивам известных кинофильмов участницами ретромастерской «Вуаль», созданной и успешно действующей в областной библиотеке имени Горького. Прекрасной музыкой пленум и завершился: перед его участницами выступила лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнительница джазовых произведений Элла Хрусталева.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
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