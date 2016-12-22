Подведены итоги конкурса «Слово доброе посеять...»

В Доме общественных организаций состоялось торжественное подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять...».

В этом году конкурс-фестиваль посвящен 215-летию со дня рождения русского писателя, собирателя фольклора, этнографа и лексикографа В.И. Даля. Эпиграфом стали слова создателя знаменитого «Толкового словаря»: «Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш...».

В 2016 году в финальном этапе конкурса-фестиваля приняли участие конкурсанты из 29 муниципальных образований Рязанской области.

Победителями в номинации «Художественное слово» стали Полина Нечушкина (Шацкий район), Марина Косырева (Скопинский район), Кирилл Фрумкин (г. Рязань), Юрий Бердичевский (г. Рязань).

Победителями среди юных поэтов стали Варвара Осокина (г. Рязань), Мария Платова (Рязанский район), Татьяна Семячкина (Прон­ский район).

В номинации «Юные прозаики» I место заняли Анастасия Баслакова (Прон­ский район), Арсений Зызин (г. Рязань), Елена Лазутина (г. Рязань). На вершине пьедестала в номинации «Юные журналисты» оказались Павел Куликов (Чучковский район), Никита Гусев (г. Скопин), Дарья Воронцова (г. К­асимов). За лучшие работы в номинации «Литературное краеведение» I место получила Анастасия Чумак (Рыбновский район).

Среди иллюстраторов лучшими признаны Софья Кочергова (г. Рязань), Алина Лысова (г. Рязань), Анна Сауткина (Шацкий район). За годы существования конкурса-фестиваля победителями и призерами стали более 1000 человек. Из них более 100 затем успешно выступили на мероприятиях всероссийского уровня, 32 – обладатели премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи, 42 награждены именной стипендией губернатора Рязанской области.