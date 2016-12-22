Неисчерпаемый родник

Областная общественно-политическая газета
21:31 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани отметили День энергетика В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеЗавтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани сгорел автомобиль Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства
Главная страница / Новости Рязани и области
29.11.2016
Просмотров: 308
№222 (5263) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Неисчерпаемый родник

Подведены итоги конкурса «Слово доброе посеять...»
Автор фото: Анна Добролежа | Неисчерпаемый родник
Фото автора.

В Доме общественных организаций состоялось торжественное подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять...».

В этом году конкурс-фестиваль посвящен 215-летию со дня рождения русского писателя, собирателя фольклора, этнографа и лексикографа В.И. Даля. Эпиграфом стали слова создателя знаменитого «Толкового словаря»: «Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш...».

В 2016 году в финальном этапе конкурса-фестиваля приняли участие конкурсанты из 29 муниципальных образований Рязанской области.

Победителями в номинации «Художественное слово» стали Полина Нечушкина (Шацкий район), Марина Косырева (Скопинский район), Кирилл Фрумкин (г. Рязань), Юрий Бердичевский (г. Рязань).

Победителями среди юных поэтов стали Варвара Осокина (г. Рязань), Мария Платова (Рязанский район), Татьяна Семячкина (Прон­ский район).

В номинации «Юные прозаики» I место заняли Анастасия Баслакова (Прон­ский район), Арсений Зызин (г. Рязань), Елена Лазутина (г. Рязань). На вершине пьедестала в номинации «Юные журналисты» оказались Павел Куликов (Чучковский район), Никита Гусев (г. Скопин), Дарья Воронцова (г. К­асимов). За лучшие работы в номинации «Литературное краеведение» I место получила Анастасия Чумак (Рыбновский район).

Среди иллюстраторов лучшими признаны Софья Кочергова (г. Рязань), Алина Лысова (г. Рязань), Анна Сауткина (Шацкий район). За годы существования конкурса-фестиваля победителями и призерами стали более 1000 человек. Из них более 100 затем успешно выступили на мероприятиях всероссийского уровня, 32 – обладатели премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи, 42 награждены именной стипендией губернатора Рязанской области.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
Продолжая традиции
На пленуме областного Совета женщин отметили юбилейную дату
Валентина Севостьянова
БК «Рязань» огорчает
Михаил Солдатов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Под крышей дома своего
Благодаря поддержке государства больше 26 тысяч рязанских семей уже решили квартирный вопрос
Людмила Иванова
Общество
Россия – родина моя
В Рязани наградили победителей областного конкурса «Исторический калейдоскоп»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Поручение губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Высокие стандарты
Делегация Рязанской области приняла участие в юбилейных торжествах, посвященных пятилетию Российского Фонда прямых инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Летопись жизни святителя
В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения
Анна Добролежа
Общество
От забот – к радости
Для детей пострадавшего от взрыва газа дома в переулке Осеннем прошел праздник
Елена Серебрякова
Общество
Голоса из регионов услышаны
Рязанские «фронтовики» приняли участие в «Форуме действий» ОНФ
Татьяна Железнова
Общество
Отдых полезный и безопасный
Уже со следующего года детские лагеря будут работать по новым правилам
Людмила Иванова
Общество
Вся жизнь – в труде
Сегодня день рождения М.Ф. Соколовой, знаменитого бухгалтера старейшего рязанского университета
Общество
Верховенство закона
Как совершенствовать уголовно-исполнительную политику
По материалам официального сайта Правительства области
Новости
В инженеры – со школьной скамьи
На заводе «Красное знамя» прошло заседание «круглого стола»
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
По своему уставу
Галина Зайцева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru