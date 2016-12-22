БК «Рязань» огорчает

Областная общественно-политическая газета
21:34 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани отметили День энергетика Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязани сгорел автомобиль В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Главная страница / Новости Рязани и области
29.11.2016
Просмотров: 250
№222 (5263) |
Четвёртая полоса
Спорт
Версия для печати

БК «Рязань» огорчает

Автор фото: Михаил Солдатов | БК «Рязань» огорчает
Фото автора.

«Рязань» на протяжении всего матча уступала «МБА» в очередном туре баскетбольного чемпионата Суперлиги.

Вперед «зубры» вышли за 9 секунд (!) до финальной сирены, отыграв двадцатиочковое отставание. Увы, хозяева нашли адекватный ответ и вырвали из рук наших ребят победу. «МБА» (Москва) – БК «Рязань» — 84;83 (23;12, 28;18, 23;29, 10;24). БК «Рязань»; Русецкий (набрал 21 очко), Заряжко (20), Карпачев (2), Коршаков (11), Фомин (23) – старт., Морозов (2), Клюндиков (4), Карпеко, Юрчик, Бугаенко.

Если «двигатель» хозяев в этот вечер заработал с первых минут, то механизм гостей долго давал холостые обороты. Стабильно забивал разве что Александр Фомин – если бы не его четырнадцать очков до большого перерыва, к экватору счет на табло мог быть куда печальнее. А так «всего лишь» – 30:51. В четвертом периоде последовал мощный семиминутный рывок гостей – 20:3, и от шикарного преимущества хозяев осталось всего одно очко – 81:82. На последней минуте Иван Русецкий, просочившись под щит, впервые в матче вывел БК «Рязань» вперед – 83:82. Играть оставалось девять секунд. Этого времени хозяевам оказалось достаточно, чтобы вырвать победу.

Фаворитами поединка между «Университетом-Югрой» и БК «Рязань» в Сургуте считались хозяева. Соперники методично увеличивали отрыв и в итоге одержали крупную победу.

«Университет-Югра» – БК «Рязань» — 90;65 (27;18, 22;8, 20;20, 21;19). БК «Рязань»; Русецкий (4), Заряжко (23), Карпачев (4), Коршаков (9), Фомин (13) – старт., Морозов (3), Юрчик (6), Клюндиков (3), Бугаенко, Карпеко.

«Рязань» повела в счете: Дмитрий Коршаков реализовал один штрафной из двух, но уже в следующей атаке «Университет-Югра» перехватил бразды правления игрой. В заключительной десятиминутке «Университет-Югра» не позволил ни себе расслабиться, ни гостям разгуляться, удерживая нашу команду на почтительном расстоянии.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
Неисчерпаемый родник
Подведены итоги конкурса «Слово доброе посеять...»
Анна Добролежа
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Под крышей дома своего
Благодаря поддержке государства больше 26 тысяч рязанских семей уже решили квартирный вопрос
Людмила Иванова
Общество
Россия – родина моя
В Рязани наградили победителей областного конкурса «Исторический калейдоскоп»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Поручение губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Высокие стандарты
Делегация Рязанской области приняла участие в юбилейных торжествах, посвященных пятилетию Российского Фонда прямых инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Летопись жизни святителя
В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения
Анна Добролежа
Общество
От забот – к радости
Для детей пострадавшего от взрыва газа дома в переулке Осеннем прошел праздник
Елена Серебрякова
Общество
Голоса из регионов услышаны
Рязанские «фронтовики» приняли участие в «Форуме действий» ОНФ
Татьяна Железнова
Общество
Отдых полезный и безопасный
Уже со следующего года детские лагеря будут работать по новым правилам
Людмила Иванова
Общество
Вся жизнь – в труде
Сегодня день рождения М.Ф. Соколовой, знаменитого бухгалтера старейшего рязанского университета
Общество
Верховенство закона
Как совершенствовать уголовно-исполнительную политику
По материалам официального сайта Правительства области
Новости
В инженеры – со школьной скамьи
На заводе «Красное знамя» прошло заседание «круглого стола»
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
По своему уставу
Галина Зайцева
Общество
Продолжая традиции
На пленуме областного Совета женщин отметили юбилейную дату
Валентина Севостьянова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru