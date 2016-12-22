БК «Рязань» огорчает

«Рязань» на протяжении всего матча уступала «МБА» в очередном туре баскетбольного чемпионата Суперлиги.

Вперед «зубры» вышли за 9 секунд (!) до финальной сирены, отыграв двадцатиочковое отставание. Увы, хозяева нашли адекватный ответ и вырвали из рук наших ребят победу. «МБА» (Москва) – БК «Рязань» — 84;83 (23;12, 28;18, 23;29, 10;24). БК «Рязань»; Русецкий (набрал 21 очко), Заряжко (20), Карпачев (2), Коршаков (11), Фомин (23) – старт., Морозов (2), Клюндиков (4), Карпеко, Юрчик, Бугаенко.

Если «двигатель» хозяев в этот вечер заработал с первых минут, то механизм гостей долго давал холостые обороты. Стабильно забивал разве что Александр Фомин – если бы не его четырнадцать очков до большого перерыва, к экватору счет на табло мог быть куда печальнее. А так «всего лишь» – 30:51. В четвертом периоде последовал мощный семиминутный рывок гостей – 20:3, и от шикарного преимущества хозяев осталось всего одно очко – 81:82. На последней минуте Иван Русецкий, просочившись под щит, впервые в матче вывел БК «Рязань» вперед – 83:82. Играть оставалось девять секунд. Этого времени хозяевам оказалось достаточно, чтобы вырвать победу.

Фаворитами поединка между «Университетом-Югрой» и БК «Рязань» в Сургуте считались хозяева. Соперники методично увеличивали отрыв и в итоге одержали крупную победу.

«Университет-Югра» – БК «Рязань» — 90;65 (27;18, 22;8, 20;20, 21;19). БК «Рязань»; Русецкий (4), Заряжко (23), Карпачев (4), Коршаков (9), Фомин (13) – старт., Морозов (3), Юрчик (6), Клюндиков (3), Бугаенко, Карпеко.

«Рязань» повела в счете: Дмитрий Коршаков реализовал один штрафной из двух, но уже в следующей атаке «Университет-Югра» перехватил бразды правления игрой. В заключительной десятиминутке «Университет-Югра» не позволил ни себе расслабиться, ни гостям разгуляться, удерживая нашу команду на почтительном расстоянии.