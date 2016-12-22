Спортивный курьер

Победа на старте домашней серии

Продолжительную домашнюю серию матчей чемпионата России среди клубов высшей лиги (ВХЛ) ХК «Рязань» начал с победы над одним из лидеров соревнований – СКА — «Нева» из Санкт-Петербурга. Хозяева уступали в счете на протяжении двух периодов, но в заключительной трети четыре точных броска в их исполнении предопределили итоговую победу.

ХК «Рязань» — СКА «НЕВА» — 4:2 (0:1, 0:0, 4:1). ХК «Рязань»: Белов; Манухов – Коренков, Денежкин – Петраков – Маслов; Седунов – Грицких, Старцев – Чванчиков – Рукин; Дубинин – Цветков, Ефимов – Кривченко – Лызин; Хисамутдинов – Аверин, Юртайкин – Алексеев – Крикуненко. Голы: 0:1 – Мальцев (1.46 – бол.); 1:1 – Аверин (43.55 – бол.); 2:1 – Ефимов (44.25); 3:1 – Хисамутдинов (47.22 – бол.); 3:2 – Конозов (51.08 – бол.); 4:2 – Петраков (59.06).

Учитывая, что гости занимали второе место в турнирной таблице, а хозяева – семнадцатую позицию, легко было отдать предпочтение соперникам. Начало осталось за ними: уже на второй минуте гости открыли счет, но хозяева, проявив бойцовский характер, изменили ход поединка в свою пользу. Все решилось в заключительном периоде: положение уравнял Николай Аверин, через тридцать секунд результат увеличил Алексей Ефимов, счет до 3:1 довел Роман Хисамутдинов. Окончательную точку в матче поставил Иван Петраков, забросивший четвертую шайбу в пустые ворота, когда гости поменяли голкипера на шестого полевого игрока. В итоге рязанцы одержали победу – 4:2. Этот успех позволил нашей дружине подняться на пятнадцатое место. Напомним, в турнир плей-офф входят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших.

Приобретения и потери

ХК «Рязань» по взаимному согласию расторг контракт с нападающим Денисом Камаевым. В то же время состав клуба пополнил уже выступавший за нашу команду 28-летний форвард Алексей Ефимов, перебравшийся из саратовского «Кристалла».

Хоккеист начинал карьеру игрока в столичных «Крыльях Советов», впоследствии выступал за «Ладу» из Тольятти,

ХК «Рязань», новокузнецкий «Металлург», «Ариаду-Акбарс» (Волжск), «Автомобилист» (Екатеринбург), ХК «Липецк», «Спутник» и «Спутник-юниор» (оба – Нижний Тагил).

В связи с большим количеством травмированных игроков главной команды, клуб-партнер рязанцев в КХЛ ярославский «Локомотив» отозвал в Ярославль командированного в ХК «Рязань» нападающего Артема Ильенко (в нынешнем сезоне провел за нашу команду 12 матчей, набрал шесть (4+2) очков). Форвард уже принял участие в матче «железнодорожников» против СКА из Санкт-Петербурга. Не исключено, что, как только игроки основы «Локомотива» вернутся в строй, Ильенко вновь присоединится к ХК «Рязань».

Короткой строкой

Владикавказ. На чемпионате России по борьбе на поясах «бронзу» завоевали представители рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Гаспар Гаспарян и Магомед Апаев. Гаспарян, а также Шахин Мовсумов и Ксения Шавыкина на этих соревнованиях выполнили норматив мастера спорта России. Успех спортсменов по праву делят их наставники – заслуженный тренер России Владимир Емельянов, а также Алексей Емельянов и Александр Ш­увалов.

Рязанский региональный футбольный союз проводит набор юношей и девушек в школу молодого арбитра. Занятия будут проходить в Рязани, на стадионе «Спартак», бесплатно. Справки по телефону 77‑87-91.