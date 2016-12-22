Отдых полезный и безопасный

Уже со следующего года детские лагеря будут работать по новым правилам

Законодательное регулирование этой сферы в настоящее время претерпевает серьезные изменения. В настоящее время в шесть федеральных законов вносятся изменения, которые призваны повысить безопасность и улучшить качество отдыха детей.

В числе новшеств – формирование и ведение федерального реестра организаций, занимающихся отдыхом детей и их оздоровлением. Будут разработаны специальные требования к сотрудникам детских лагерей. Усилится государственный и общественный контроль отрасли. По новым правилам часть лагерей начнет работать уже в следующем году, остальные – с 2018 года.

Ужесточение требований связано, в первую очередь, с произошедшей летом трагедией на Сямозере в Карелии, где погибли подростки из палаточного лагеря. К счастью, в Рязанской области прошедшая детская летняя оздоровительная кампания обошлась без ЧП и несчастных случаев. Это подчеркнула заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, открывая расширенное заседание областной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. Заседание прошло на базе детского санаторно-оздоровительного центра «Колос» и было посвящено итогам оздоровительной кампании и задачам на следующий год.

По словам Елены Буняшиной, в этом году количество детей, побывавших в лагерях, по сравнению с прошлым годом увеличилось. И сегодня региональным правительством делается все для того, чтобы следующая оздоровительная кампания прошла успешно. Что конкретно для этого делается и что уже сделано, на расширенном заседании рассказала министр образования региона Ольга Щетинкина. Значительные средства, в том числе из муниципальных бюджетов, в этом году были направлены на укрепление материально-технической базы лагерей. Отремонтированы подъездные дороги к лагерям «Дружба», «Серебряные пруды», «Ласточка». В лагере «Лазурный» установлена система видеонаблюдения. В «Лучезарном» построен и введен в эксплуатацию новый бассейн. В лагерях «Солнечный» и «Звездный» приведены в порядок спальные корпуса, в санатории «Прометей» отремонтирована кровля. Ограждение установлено в лагере «Смена». Кроме того, лагеря «Солнечный» и «Радуга» теперь адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как подчеркнула Ольга Щетинкина, в следующем году улучшение материально-технической базы загородных лагерей продолжится, в том числе в части создания безбарьерной среды.

Продолжается в регионе и начатая четыре года назад работа по возрождению лагерей труда и отдыха. В нынешнем году таких лагерей стало в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Впервые этим летом лагеря труда и отдыха работали в Михайловском, Кораблинском, Кадомском, Сараевском, Скопинском, Спасском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах. Подростки занимались благоустройством и озеленением территорий, посильными ремонтными работами, были вожатыми в летних лагерях, помогали ветеранам, приводили в порядок воинские захоронения, мемориалы, памятники, обелиски. В Касимове по заданию городской администрации ребята благоустраивали туристические места, попутно знакомясь с историей своего древнего города. Также во время летних каникул региональным министерством труда и занятости совместно со школами была организована трудовая занятость подростков. В следующем году планируется увеличить количество рабочих мест для трудоустройства подростков.

Актуальной задачей по-прежнему остается организация отдыха и оздоровления ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов. Специально для них в этом году были организованы так называемые интегрированные смены. Во время этих смен 800 ребята с ограниченными возможностями здоровья отдыхали и набирались сил вместе с обычными детьми.