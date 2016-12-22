Вся жизнь – в труде

Сегодня день рождения М.Ф. Соколовой, знаменитого бухгалтера старейшего рязанского университета

Есть профессии, без которых не обойтись. В числе таких – профессия бухгалтера. Сегодня мне хотелось рассказать о замечательной женщине-бухгалтере Марии Филипповне Соколовой.

В 1986 году меня избрали председателем Рязанского областного совета профсоюзов. Мой предшественник на этой должности возглавлял и Рязанское областное отделение Советского фонда мира. Этот пост предложили мне. Смущала постановка финансовой деятельности этой общественной организации – в ней не было ни одного штатного работника. Меня успокоили тем, что с 1962 года бухгалтером в этой организации работает Мария Филипповна Соколова – грамотный, добросовестный, честный специалист, главный бухгалтер Рязанского государственного педагогического института.

Так мы с ней вместе работали в миротворческой организации ровно 30 лет. За эти годы у нас не возникло ни одного конфликта, ни одного недоразумения. Скорее она «перестраховывалась» в пользу истины, даже несколько ущемляла себя. К одному из ее юбилеев Российский фонд мира наградил ее денежной премией. Мария Филипповна сказала, что не может получить премию с такой формулировкой, и перечислила деньги на восстановление церкви в селе Юраково Кораблинского района. Рязанские миротворцы около двух десятилетий занимались реконструкцией этого памятника архитектуры.

За свои многолетние труды на миротворческом поприще М.Ф. Соколова награждена Почетным знаком Советского фонда мира, Золотой медалью Российского фонда мира «За миротворческую и благотворительную деятельность», дипломами и грамотами.

Мария Филипповна Соколова (Обивалина) – человек с трудной судьбой. Она родилась 29 ноября 1926 года в старожиловской деревне Муняково в крестьянской семье. Деревенские ребятишки рано приобщались к тяжелому сельскому труду. Колхоз расплачивался трудоднями, которые почти никакого материального эквивалента не имели. Выживали за счет подсобного домашнего хозяйства, которое требовало большого труда, обязанности были распределены между членами семьи.

В 1941 году Маша Обивалина окончила восемь классов. Не успела она определиться, чем займется после школы, как началась война. Мужчин призвали в армию. Маша Обивалина, которой еще не исполнилось 15 лет, была мобилизована на трудовой фронт.

На трудовом фронте они копали противотанковые рвы, укрепления, окопы на трассе Рязань – Ряжск. Вскоре Машу вместе с подругами направили в поселок Лебедянь ныне Липецкой области. Там тоже рыли траншеи, ночью охраняли станцию. Затем их направили в Старожиловский, Шиловский районы. Пришлось побывать под бомбежками, а зимой занимались заготовкой дров для действующей армии – непосильный труд для юных девчонок.

В 1944 году Мария Обивалина поступила учиться на счетоводо-бухгалтерские курсы в Рязани, работала бухгалтером Рязанского филиала Московского межобластного учебного комбината. Уже завершалась война, когда Мария получила известие о гибели двух братьев – Михаила и Алексея. Отец, рядовой солдат Филипп Васильевич Обивалин, вернулся с войны живым и невредимым. В 1947 году Мария вышла замуж за Филиппа Соколова, сменила фамилию.

В 1951 году Мария Соколова устроилась работать бухгалтером в Рязанский государственный педагогический институт и поступила на его вечернее отделение. С тех пор ее судьба, все устремления связаны только с этим высшим учебным заведением. Она прошла по всем ступеням карьеры: бухгалтер, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер вуза. Мария Филипповна работала в институте, потом в университете 63 года, из них в должности главного бухгалтера – 46 лет. В эти годы ректорами вуза служили П.П. Кирьянов, В.И Клейменов, А.П. Лиферов, И.М. Шеина, С.В. Пупков. Мария Филипповна умела выстроить деловые отношения с каждым из них. Все они отзываются о Марии Филипповне, как о профессионале, добросовестном, честном работнике.

– Марию Филипповну отличает исключительная ответственность за дело, которым она занимается, – отмечал в свое время ректор А.П. Лиферов. – А это – формирование бюджета, целесообразность расходования средств, их эффективное использование. Это просто образец бухгалтера.

Она раньше всех приходила на работу и уходила со второй сменой. Практически никогда не использовала полностью отпуска, а если и уходила отдыхать, то ее всегда можно было застать дома, согласовать с ней тот или иной вопрос. При ней в вузе было осуществлено множество экономических, финансовых, правовых реформ – изменялись инструкции и правила ведения бухгалтерского и бюджетного учета. А сколько в университете было проверок и ревизий. При этом никогда вуз не имел серьезных замечаний со стороны проверяющих инстанций.

Труд Марии Филипповны Соколовой достойно оценен. Она награждена медалями «За доблест­ный труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», грамоты и благодарности Министерства образования.

Последние годы М.Ф. Соколова работала заместителем главного бухгалтера университета, а затем ушла на пенсию. При этом продолжала поддерживать отношения с сотрудниками, консультировала, давала житейские и профессиональные советы. Только вот на юбилей университета ее почему-то не пригласили.

Сегодня, в день 90-летия, миротворческая общественность поздравляет Марию Филипповну Соколову с юбилеем. Будьте здоровы и счастливы, Мария Филипповна!

Анатолий Говоров,

председатель РРО «Российский фонд мира»,

Почетный гражданин Рязанской области