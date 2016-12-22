Вся жизнь – в труде

Областная общественно-политическая газета
21:35 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Рязани сгорел автомобиль В Рязани отметили День энергетика Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани для «Театральной России» ищут новое место На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»
Главная страница / Новости Рязани и области
29.11.2016
Просмотров: 264
№222 (5263) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

Вся жизнь – в труде

Сегодня день рождения М.Ф. Соколовой, знаменитого бухгалтера старейшего рязанского университета
Вся жизнь – в труде

Есть профессии, без которых не обойтись. В числе таких – профессия бухгалтера. Сегодня мне хотелось рассказать о замечательной женщине-бухгалтере Марии Филипповне Соколовой.

В 1986 году меня избрали председателем Рязанского областного совета профсоюзов. Мой предшественник на этой должности возглавлял и Рязанское областное отделение Советского фонда мира. Этот пост предложили мне. Смущала постановка финансовой деятельности этой общественной организации – в ней не было ни одного штатного работника. Меня успокоили тем, что с 1962 года бухгалтером в этой организации работает Мария Филипповна Соколова – грамотный, добросовестный, честный специалист, главный бухгалтер Рязанского государственного педагогического института.

Так мы с ней вместе работали в миротворческой организации ровно 30 лет. За эти годы у нас не возникло ни одного конфликта, ни одного недоразумения. Скорее она «перестраховывалась» в пользу истины, даже несколько ущемляла себя. К одному из ее юбилеев Российский фонд мира наградил ее денежной премией. Мария Филипповна сказала, что не может получить премию с такой формулировкой, и перечислила деньги на восстановление церкви в селе Юраково Кораблинского района. Рязанские миротворцы около двух десятилетий занимались реконструкцией этого памятника архитектуры.

За свои многолетние труды на миротворческом поприще М.Ф. Соколова награждена Почетным знаком Советского фонда мира, Золотой медалью Российского фонда мира «За миротворческую и благотворительную деятельность», дипломами и грамотами.

Мария Филипповна Соколова (Обивалина) – человек с трудной судьбой. Она родилась 29 ноября 1926 года в старожиловской деревне Муняково в крестьянской семье. Деревенские ребятишки рано приобщались к тяжелому сельскому труду. Колхоз расплачивался трудоднями, которые почти никакого материального эквивалента не имели. Выживали за счет подсобного домашнего хозяйства, которое требовало большого труда, обязанности были распределены между членами семьи.

В 1941 году Маша Обивалина окончила восемь классов. Не успела она определиться, чем займется после школы, как началась война. Мужчин призвали в армию. Маша Обивалина, которой еще не исполнилось 15 лет, была мобилизована на трудовой фронт.

На трудовом фронте они копали противотанковые рвы, укрепления, окопы на трассе Рязань – Ряжск. Вскоре Машу вместе с подругами направили в поселок Лебедянь ныне Липецкой области. Там тоже рыли траншеи, ночью охраняли станцию. Затем их направили в Старожиловский, Шиловский районы. Пришлось побывать под бомбежками, а зимой занимались заготовкой дров для действующей армии – непосильный труд для юных девчонок.

В 1944 году Мария Обивалина поступила учиться на счетоводо-бухгалтерские курсы в Рязани, работала бухгалтером Рязанского филиала Московского межобластного учебного комбината. Уже завершалась война, когда Мария получила известие о гибели двух братьев – Михаила и Алексея. Отец, рядовой солдат Филипп Васильевич Обивалин, вернулся с войны живым и невредимым. В 1947 году Мария вышла замуж за Филиппа Соколова, сменила фамилию.

В 1951 году Мария Соколова устроилась работать бухгалтером в Рязанский государственный педагогический институт и поступила на его вечернее отделение. С тех пор ее судьба, все устремления связаны только с этим высшим учебным заведением. Она прошла по всем ступеням карьеры: бухгалтер, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер вуза. Мария Филипповна работала в институте, потом в университете 63 года, из них в должности главного бухгалтера – 46 лет. В эти годы ректорами вуза служили П.П. Кирьянов, В.И Клейменов, А.П. Лиферов, И.М. Шеина, С.В. Пупков. Мария Филипповна умела выстроить деловые отношения с каждым из них. Все они отзываются о Марии Филипповне, как о профессионале, добросовестном, честном работнике.

– Марию Филипповну отличает исключительная ответственность за дело, которым она занимается, – отмечал в свое время ректор А.П. Лиферов. – А это – формирование бюджета, целесообразность расходования средств, их эффективное использование. Это просто образец бухгалтера.

Она раньше всех приходила на работу и уходила со второй сменой. Практически никогда не использовала полностью отпуска, а если и уходила отдыхать, то ее всегда можно было застать дома, согласовать с ней тот или иной вопрос. При ней в вузе было осуществлено множество экономических, финансовых, правовых реформ – изменялись инструкции и правила ведения бухгалтерского и бюджетного учета. А сколько в университете было проверок и ревизий. При этом никогда вуз не имел серьезных замечаний со стороны проверяющих инстанций.

Труд Марии Филипповны Соколовой достойно оценен. Она награждена медалями «За доблест­ный труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», грамоты и благодарности Министерства образования.

Последние годы М.Ф. Соколова работала заместителем главного бухгалтера университета, а затем ушла на пенсию. При этом продолжала поддерживать отношения с сотрудниками, консультировала, давала житейские и профессиональные советы. Только вот на юбилей университета ее почему-то не пригласили.

Сегодня, в день 90-летия, миротворческая общественность поздравляет Марию Филипповну Соколову с юбилеем. Будьте здоровы и счастливы, Мария Филипповна!

 

Анатолий Говоров,
председатель РРО «Российский фонд мира»,
Почетный гражданин Рязанской области

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
Отдых полезный и безопасный
Уже со следующего года детские лагеря будут работать по новым правилам
Людмила Иванова
Верховенство закона
Как совершенствовать уголовно-исполнительную политику
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Под крышей дома своего
Благодаря поддержке государства больше 26 тысяч рязанских семей уже решили квартирный вопрос
Людмила Иванова
Общество
Россия – родина моя
В Рязани наградили победителей областного конкурса «Исторический калейдоскоп»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Поручение губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Высокие стандарты
Делегация Рязанской области приняла участие в юбилейных торжествах, посвященных пятилетию Российского Фонда прямых инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Летопись жизни святителя
В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения
Анна Добролежа
Общество
От забот – к радости
Для детей пострадавшего от взрыва газа дома в переулке Осеннем прошел праздник
Елена Серебрякова
Общество
Голоса из регионов услышаны
Рязанские «фронтовики» приняли участие в «Форуме действий» ОНФ
Татьяна Железнова
Новости
В инженеры – со школьной скамьи
На заводе «Красное знамя» прошло заседание «круглого стола»
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
По своему уставу
Галина Зайцева
Общество
Продолжая традиции
На пленуме областного Совета женщин отметили юбилейную дату
Валентина Севостьянова
Культура
Неисчерпаемый родник
Подведены итоги конкурса «Слово доброе посеять...»
Анна Добролежа
Спорт
БК «Рязань» огорчает
Михаил Солдатов
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru