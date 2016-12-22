Верховенство закона

Как совершенствовать уголовно-исполнительную политику

В Академии ФСИН России прошла международная научно-практическая конференция по вопросам совершенствования уголовно-исполнительной политики. В ней принял участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев.

Вопросы совершенствования уголовно-исполнительной политики и исполнения уголовных наказаний обсудили руководители ФСИН России, структурных подразделений и территориальных органов ведомства, пенитенциарных служб ряда зарубежных стран, образовательных организаций ФСИН, МВД, Генпрокуратуры, Минобрнауки РФ, ученые, представители общественных организаций.

Заместитель председателя регионального правительства Алексей Тюменев зачитал приветственный адрес, направленный участникам форума губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым. «На конференции обсуждаются важнейшие вопросы, касающиеся развития и совершенствования уголовно-исполнительной политики, межгосударственного взаимодействия в сфере исполнения наказаний. Уверен, что совместные решения, которые будут приняты в ходе работы, помогут существенно повысить эффективность деятельности пенитенциарной службы, будут способствовать совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, в целом продолжению укрепления законности и правопорядка. Форум проходит в Рязанской области, где уже более 80 лет активно работает Академия ФСИН России. Все эти годы учебное заведение уверенно занимает передовые позиции среди вузов страны, вносит значительный вклад в подготовку высоко­квалифицированных специалистов для системы исполнения наказаний. Профессорско-преподавательский состав Академии умело сочетает лучшие традиции прошлого с современными инновационными подходами, что гарантирует высокое качество образования, полученного выпускниками», – говорится, в частности, в послании.