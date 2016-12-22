В инженеры – со школьной скамьи

На заводе «Красное знамя» прошло заседание «круглого стола»

Тема, которую обсудили его участники; «Развитие научно-технического творчества молодежи в регионе», актуальна. Представители крупных промышленных предприятий («Красное знамя», Рязанский приборный, авиаремонтный заводы и другие) озабочены тем, что найти грамотных специалистов становится с каждым годом все труднее.

С этой проблемой сталкиваются и в филиале АСКОН-ЦР – организации, специализирующейся на внедрении достижений научно-технического прогресса в области информационных технологий. Его директор Владимир Голиков, выступая на «круглом столе», подтвердил: с каждым годом все труднее найти не просто специалиста, освоившего определенный набор формул, а людей, обладающих творческим мышлением.

Организация профильного обучения, которое позволит сформировать адекватное представление у молодежи о своих возможностях, самоопределиться, совершенствовать полученные знания, необходима уже в школе. О сотрудничестве с вузами и организациями в этом направлении рассказал директор рязанской школы №7 Николай Черваков. Он первым откликнулся на предложение директора Рязанского «Политеха» Игоря Мурога открыть в школе инженерный класс. Это вызвало большой интерес и учащихся, и родителей. Ребята с интересом посещают лекции преподавателей института, углубленно изучают такие предметы, как физика, математика, с удовольствием занимаются в институтских лабораториях.

– Совсем необязательно, что после окончания общеобразовательной школы ребята придут в «Политех», – говорит директор института, депутат областной Думы Игорь Мурог. – Главное, что у детей на ранней стадии сформируется адекватное представление о своих возможностях, склонностях, появится интерес к профессии инженера.

С интересными предложениями на заседании «круглого стола» выступили заместитель директора Рязанского центра дополнительного образования Евгения Вертелецкая, преподаватель колледжа электроники Игорь Блинков и другие. Ни у кого нет сомнений в том, что инженерное образование должно начинаться со школьной скамьи, продолжаться в вузе, затем – на предприятии. Директор «Политеха» Игорь Мурог озвучил намерение открыть на «Красном знамени» кафедры по подготовке инженеров-машиностроителей.

В работе «круглого стола» приняли участие директор завода «Красное знамя», председатель регионального отделения Российского союза машиностроителей, Алексей Рощин, и.о. министра промышленности и инновационных технологий области Андрей Гудов.

Участники заседания «круглого стола» также обсудили проблемные вопросы, касающиеся подготовки высококлассных специалистов в вузах региона, а также подготовку и проведение регионального конкурса профессионального мастерства компьютерного 3D-моделирования и областного конкурса «Рязанские Кулибины».