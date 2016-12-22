Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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29.11.2016
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№222 (5263) |
Третья полоса
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По своему уставу

По своему уставу

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел в Кремле Владимир Путин. Форум действий Общероссийского народного фронта. Заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о существенной роли России в обеспечении безопасности в Европе и «большой ошибке» прежнего американского президента, причислившего нашу страну к региональным державам. Мнение Президента Германии Йохима Гаука о необходимости приостановки евроинтеграции в связи с тем, что не все хотят быть гражданами мира, – многим нужна родина. Эти и многие другие события, высказывания, решения вместила в себя ушедшая неделя.

На Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам в числе основных звучали две темы – расширения несырьевого экспорта отечественных товаров и экологическая. На последней хотелось бы остановиться особо. Следующий год объявлен Годом экологии. Но работы, которые необходимо провести в стране для улучшения экологического состояния, конечно же, невозможно вместить в 365 дней.

На заседании Совета были названы такие цифры: сегодня в нашей стране накоплено около 100 млрд. тонн бытовых и промышленных отходов. Лишь 13 процентов сточных вод подвергается нормативной очистке. Следовательно, все остальное идет в водоемы или очищенным относительно, по стандарту «сойдет», или вовсе напрямую.

И не только нехватка средств виной тому, что решение экологических проблем затягивается, но и личные интересы «королей свалок», и возбуждающиеся всякий раз, когда речь заходит об устройстве полигонов, «активисты», чей девиз на все случаи один: «всегда против», и, чего греха таить, неумение местных властей доносить до людей правду жизни. Есть в мире два примера решения «мусорной» проблемы. В Японии, где в дело сумели пустить все отходы, обеспечив их глубокую переработку в промышленных масштабах. И в Италии, где не так давно разразился мусорный коллапс. Что для нас ближе? Впрочем, сбор и утилизация мусора – это же только часть серьезных экологических проблем, которые стоят перед нами и которые не решить без главного – изменения нашего экологического сознания. Прав был поэт, написавший: «пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир». Ведь тогда (хочется в это верить) не будут лететь с балконов пакеты с мусором, а бутылки и банки из окна автомобиля – на обочину. Не станем с бравадой разводить костры рядом с запрещающей табличкой. Одного года для воспитания, конечно же, маловато. Но год этот – в помощь тем, кому не безразлично, в какой стране мы живем, что о ней говорят в мире.

На исходе минувшей недели ушел из жизни человек-легенда Фидель Кастро. Владимир Путин в телеграмме соболезнования написал: «Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории. Построенная им и его соратниками свободная и независимая Куба стала влиятельным членом международного сообщества и послужила вдохновляющим примером для многих стран и народов». Кто-то, возможно, задастся вопросом: какой пример являет Куба – страна далеко не из богатых, в которой много социальных проблем? Думается, главное в том, что она сохраняет и демонстрирует миру уже не одно десятилетие (Фидель Кастро был у власти более полувека) – собственное достоинство, желание идти своим путем, исполнять свою родную румбу под свою, а не чужую музыку. Это желание не «в масть» тем, кто хочет унифицировать мир, чтобы им единолично править. Но, похоже, от роли «ведомых» сегодня многие уже не прочь отказаться. И заявление Президента Германии, прозвучавшее на минувшей неделе, – тому в подтверждение.

И немцы, и французы, и кубинцы, и австрийцы одинаково хотят, чтобы у них была своя родина – с ее историей, традициями, со всем тем, что передается от поколения поколению и не разрушается «интеграционными процессами», а укрепляется.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
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