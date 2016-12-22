Поручение губернатора

Областная общественно-политическая газета
21:30 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани отметили День энергетика Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани сгорел автомобиль В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеСпортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий
Главная страница / Новости Рязани и области
29.11.2016
Просмотров: 188
№222 (5263) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Поручение губернатора

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил провести глубокое исследование всех документов, касающихся биографии, научной деятельности и мест пребывания в Рязани К.Э. Циолковского.

По адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, которая сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», администрацией г. Рязани проведено расселение дома №40 по ул. Вознесенской. В соответствии с законодательством здание должно быть снесено в установленные сроки.

Вместе с тем, учитывая, что в обществе возникла острая дискуссия по поводу того, связан или не связан этот дом с именем ученого, с целью принятия объективного и справедливого решения губернатор поручил руководителю государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области О. Василькину совместно с начальником главного архивного управления по Рязанской области А. Перехватовой провести глубокое изучение вопроса. По этой теме должно быть проведено заседание научно-методического Совета по охране объектов культурного наследия. К работе следует привлечь ученых, исследователей биографии, научной деятельности К.Э. Циолковского и космонавтики, историков, архивистов.

– По результатам работы нужно принять соответствующее решение и довести его до общества, – поставил задачу губернатор.

В настоящее время государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области направила в адрес главы города Рязани письмо с просьбой не принимать решения о сносе или реконструкции дома до принятия решения о включении или не включении его в список выявленных объектов культурного наследия. В соответствии с действующим законодательством, срок принятия такого решения – 90 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 22 ноября 2016 года.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
Вести районов
Высокие стандарты
Делегация Рязанской области приняла участие в юбилейных торжествах, посвященных пятилетию Российского Фонда прямых инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Под крышей дома своего
Благодаря поддержке государства больше 26 тысяч рязанских семей уже решили квартирный вопрос
Людмила Иванова
Общество
Россия – родина моя
В Рязани наградили победителей областного конкурса «Исторический калейдоскоп»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Летопись жизни святителя
В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения
Анна Добролежа
Общество
От забот – к радости
Для детей пострадавшего от взрыва газа дома в переулке Осеннем прошел праздник
Елена Серебрякова
Общество
Голоса из регионов услышаны
Рязанские «фронтовики» приняли участие в «Форуме действий» ОНФ
Татьяна Железнова
Общество
Отдых полезный и безопасный
Уже со следующего года детские лагеря будут работать по новым правилам
Людмила Иванова
Общество
Вся жизнь – в труде
Сегодня день рождения М.Ф. Соколовой, знаменитого бухгалтера старейшего рязанского университета
Общество
Верховенство закона
Как совершенствовать уголовно-исполнительную политику
По материалам официального сайта Правительства области
Новости
В инженеры – со школьной скамьи
На заводе «Красное знамя» прошло заседание «круглого стола»
Валентина Севостьянова
Общество
Продолжая традиции
На пленуме областного Совета женщин отметили юбилейную дату
Валентина Севостьянова
Культура
Неисчерпаемый родник
Подведены итоги конкурса «Слово доброе посеять...»
Анна Добролежа
Спорт
БК «Рязань» огорчает
Михаил Солдатов
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru