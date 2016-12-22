Поручение губернатора

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил провести глубокое исследование всех документов, касающихся биографии, научной деятельности и мест пребывания в Рязани К.Э. Циолковского.

По адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, которая сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», администрацией г. Рязани проведено расселение дома №40 по ул. Вознесенской. В соответствии с законодательством здание должно быть снесено в установленные сроки.

Вместе с тем, учитывая, что в обществе возникла острая дискуссия по поводу того, связан или не связан этот дом с именем ученого, с целью принятия объективного и справедливого решения губернатор поручил руководителю государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области О. Василькину совместно с начальником главного архивного управления по Рязанской области А. Перехватовой провести глубокое изучение вопроса. По этой теме должно быть проведено заседание научно-методического Совета по охране объектов культурного наследия. К работе следует привлечь ученых, исследователей биографии, научной деятельности К.Э. Циолковского и космонавтики, историков, архивистов.

– По результатам работы нужно принять соответствующее решение и довести его до общества, – поставил задачу губернатор.

В настоящее время государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области направила в адрес главы города Рязани письмо с просьбой не принимать решения о сносе или реконструкции дома до принятия решения о включении или не включении его в список выявленных объектов культурного наследия. В соответствии с действующим законодательством, срок принятия такого решения – 90 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 22 ноября 2016 года.