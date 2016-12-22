Делегация Рязанской области приняла участие в юбилейных торжествах, посвященных пятилетию Российского Фонда прямых инвестиций

В мероприятии участвовали руководители РФПИ, ведущих финансовых институтов, крупнейших промышленных компаний России и ряда зарубежных стран.

Поздравление с юбилеем в адрес РФПИ направил Президент РФ Владимир Путин. В приветствии, в частности, говорится: «Вы открываете для партнеров новые инвестиционные возможности, стремитесь выстраивать с ними долгосрочные взаимовыгодные отношения, неизменно демонстрируете высокие стандарты открытости, профессионализма, деловой этики. И сегодня в вашем портфеле – перспективные и самые разноплановые проекты, нацеленные на решение приоритетных задач в сфере развития отечественной промышленности и сельского хозяйства, энергетики и медицины, строительства и инфраструктуры».

В своем поздравлении в адрес РФПИ губернатор Рязанской области Олег Ковалев подчеркнул, что фонд объединяет людей целеустремленных, энергичных, способных активно работать на укрепление экономики страны. Деятельность РФПИ во многом способствует привлечению инвестиций, повышению конкурентоспособности экономики и развития социальной сферы регионов страны. По словам Олега Ковалева, в регионе при поддержке РФПИ реализуется крупный инвестпроект: 18 мая текущего года в Санкт-Петербурге было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством региона, китайской агропромышленной компанией «Чароен Покфанд Групп» и ООО «Управляющая компания РФПИ». Соглашением предусмотрено создание в Рязанской области крупного молочного производственного комплекса на 80000 голов скота, мощности перерабатывающего предприятия составят 400000 тонн в год. Недавно было заявлено о том, что РФПИ договорился с компанией «Чароен Покфанд Групп» о ключевых параметрах строительства стоимостью 1 млрд. долларов. Рязанский комплекс вошел в число трех самых крупных проектов РФПИ в сфере АПК. Фонд создан в 2011 году по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными компаниями, играя роль катализатора в привлечении капитала в Россию. За годы работы фонд инвестировал и одобрил более 850 млрд. рублей, из них свыше 85 млрд. рублей – средства РФПИ и более 765 млрд. рублей – средства соинвесторов, партнеров и банков.