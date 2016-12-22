Летопись жизни святителя

В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения

Поделиться результатами изучения богословского наследия святителя Феофана Затворника и наметить дальнейшие перспективы исследовательской работы в Успенский Вышенский монастырь приехали представители духовных школ и государственных вузов, богословы, специалисты в области отечественной патрологии, филологи, историки, педагоги, архивисты.

– Поведение Х Феофановских чтений – значимое событие для региона. Это часть большой работы по сохранению наследия великого духовного наставника. Мы бережно относимся к памяти Феофана Затворника и гордимся тем, что он выбрал наш край в качестве своей обители. Его многочисленные труды имеют особое значение сегодня, когда мы стремимся сохранять лучшие традиции нашего Отечества, воспитывать подрастающее поколение на основе уважения к истории и культуре России, – сказал, обращаясь к участникам чтений, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем выступлении отметил, что святитель, не оставляя любви к Родине и своей православной церкви, обогащал себя знакомством с православным наследием востока, традициями и мудростью Афона, Иерусалима и всего православного мира, прекрасно знал греческий язык.

– Биография Феофана Затворника – яркий пример того синтеза духовных знаний, которого многим из нас не хватает, – подчеркнул митрополит.

В этом году вышел первый том «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Об этом издании в своем докладе рассказала заведующая Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН Марина Щербакова.

В книге опубликованы письма, свидетельства, которые характеризуют жизненный путь и творчество святого до его хиротонии. Том включает генеалогию Феофана Затворника, описывает его преподавательскую деятельность. В нем рассказано и о ярких событиях в биографии святителя, к которым относится паломничество на Святую землю для утверждения русского присутствия. Традиционно эта миссия считается не удавшейся, но, подняв архивы, исследователи выяснили, что четверо паломников среди которых были архимандрит Порфирий и тогда еще иеромонах Феофан, продемонстрировали невероятную высоту русского православия.

Для составления летописи были исследованы документы 18 архивов, изучены редкие и малодоступные периодические издания и книги. Сбором материала занималась команда из 20 человек. В томе упомянуто 177 учебных заведений России – так широко через последователей распространялось учение Феофана.

Исследователи наследия святителя Феофана приняли участие в соборной молитве у мощей святителя Феофана Затворника, поклонились главным святыням Вышенского монастыря, побывали в музее святителя Феофана.

В ежегодном сборнике «Феофановские чтения», который готовит к изданию Успенский Вышенский монастырь, будут опубликованы доклады, представленные на конференции.