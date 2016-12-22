От забот – к радости

Для детей пострадавшего от взрыва газа дома в переулке Осеннем прошел праздник

Семьи пригласили в детский развлекательный центр в одном из торговых центров города в преддверии Дня матери.

Поддержать семьи и поздравить мам с праздником пришли член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Елена Митина, руководитель Рязанской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

– Мы хотим поддержать семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию в результате взрыва бытового газа в Осеннем переулке. Для них запланированы мероприятия, которые понравятся как взрослым, так и детям, – рассказала Татьяна Панфилова. – На сегодняшнем празднике родители смогут отдохнуть от забот, пока детей развлекают аниматоры. Кроме того, впереди мам ожидает мастер-класс по уходу за волосами. Нужно сделать все, чтобы люди скорее вернулись к нормальной жизни.

На празднике с детьми работали аниматоры, которые в образе пиратов проводили со своими подопечными различные игры и конкурсы. Затем всех приглашенных ожидало чаепитие и просмотр фильмов и мультфильмов. После чего ребята поупражнялись в игре в боулинг, а мамы посетили мастер-класс по уходу за волосами, который провел для них известный рязанский стилист и парикмахер Виктор Шарапов.