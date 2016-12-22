Голоса из регионов услышаны

Рязанские «фронтовики» приняли участие в «Форуме действий» ОНФ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта на встрече с журналистами поделились впечатлениями от участия в «Форуме действий» ОНФ, проходившем 22 ноября в Москве, и рассказали, чем займутся в ближайшем будущем.

На форуме подводились итоги работы движения за три года. Сначала работа проходила на семи тематических платформах, затем делегаты приняли участие в пленарном заседании, работу которого возглавил Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. Рязанскую область на «Форуме действий» представляли сопредседатели регионального отделения ОНФ Андрей Красов и Владимир Юдин, руководитель исполкома Евгений Зызин, а также члены регионального штаба ОНФ Сергей Караев, Евгений Рыбаков, Евгения Рябова.

В разговоре с журналистами Андрей Красов подчеркнул, что на форуме получил «заряд для работы на предстоящий год». Один из главных выводов, сделанных им по итогам, – что ОНФ состоялся как организация.

– Состоялся не просто потому, что Президент – наш лидер, а благодаря нашим конкретным действиям, консолидации сил активных граждан Российской Федерации для решения проблем общества, – пояснил Андрей Красов.

Успех ОНФ, на его взгляд, обусловлен тем, что активисты Народного фронта работают «за идею, а не за деньги», отстаивают интересы граждан, и зачастую именно они доносят проблемные вопросы до Президента. Участники движения в регионах подходят к решению проблем не формально, а выезжают на места, общаются с жителями. Они не только следят за исполнением указов главы государства, но и сами формулируют предложения для региональной власти. Свой перечень предложений рязанские активисты ОНФ направят в правительство области в ближайшее время.

Андрей Красов представлял Рязанскую область на тематической площадке «Общество и власть: прямой диалог».

– Разговор шел о поддержке средств массовой информации, о допуске журналистов на заседания органов законодательной власти, – прокомментировал свое участие в дискуссии Андрей Красов. – Мы вели речь о «золотых парашютах», об автомобилях, которые покупаются чиновниками, и как вывод – наше внимание к этой теме заставило их снизить аппетиты.

Владимир Юдин участвовал в работе площадки «Качество повседневной жизни». Он рассказал, что на ней обсуждались такие актуальные темы, как обменный фонд жилья, переселение из ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство и озеленение городских территорий.

– Дискуссия, которая состоялась, была направлена на то, чтобы все прозвучавшие конструктивные предложения были приняты для реализации министерствами и ведомствами, – обратил внимание Владимир Юдин.

Сергей Караев принимал участие в обсуждении темы «Честная и эффективная экономика». В разговоре поднимались вопросы ипотечного кредитования, землепользования, налогообложения, в том числе по кадастровой стоимости, и многие другие.

– Глубокий след оставило общение с Президентом. Это был открытый, конструктивный диалог, – отметил Сергей Караев.

Евгений Рыбаков присутствовал на площадке, посвященной вопросам экологии и защиты лесов. По его словам, на ней было высказано много конкретных предложений по полигонам ТБО, совершенствованию лесного законодательства и другим.

– Меня поразило – насколько люди, которые выступали, глубоко знают тему. Это люди с очень активной жизненной позицией. Видно было, что все идет от сердца, – поделился Евгений Рыбаков.

Руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Евгений Зызин назвал главные темы, над которыми рязанские «фронтовики» будут работать в ближайшем будущем. Во-первых, это капитальный ремонт многоквартирных домов. По этому вопросу планируется приезд в Рязань члена Центрального штаба ОНФ, который посетит ряд объектов. Во-вторых, это тема обращения с твердыми бытовыми отходами, в-третьих, проблемы госзакупок.