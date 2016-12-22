Областная общественно-политическая газета
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29.11.2016
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№222 (5263) |
Первая полоса
Общество
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Под крышей дома своего

Благодаря поддержке государства больше 26 тысяч рязанских семей уже решили квартирный вопрос
Автор фото: Дмитрий Осинин | Под крышей дома своего
Фото: Дмитрий Осинин.

За десять лет программа «Материнский капитал» стала отличным подспорьем для родителей, имеющих двух или более детей. Практика показывает: подавляющее большинство семей – обладателей сертификатов на мат­капитал – направляют деньги на улучшение жилищных условий: строят дома или покупают квартиры.

В Рязанской области уже больше 26 тысяч семей за счет средств материнского капитала улучшили свои жилищные условия. 15 тысяч – направили деньги на погашение ипотечного кредита, 11 тысяч – вложили средства в покупку или строительство без займов.

Молодая многодетная семья Носовых (на фото) из Рязани тоже намерена потратить положенные им деньги – 453 тысячи рублей – на улучшение жилищных условий. В этом году у супругов родилась двойня (сын и дочь), у семьи появилось право на получение материнского капитала. В квартире, где сейчас Ольга и Максим живут с малышами и 3-летней дочерью, теперь тесновато, и есть необходимость расширяться. Будет это свой дом или квартира большей площади, супруги не решили.

Однако уже сейчас государственная поддержка дает молодой многодетной семье уверенность в завтрашнем дне, возможность планировать свое будущее.

Ольга и Максим Носовы стали обладателями «юбилейного», 50-тысячного сертификата на материнский капитал. Именной документ во время вчерашнего торжества, приуроченного к Дню матери, Носовым вручила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она поздравила семью от имени главы региона, пожелала Ольге, Максиму и их детям здоровья, любви и добра.

По словам руководителя регионального отделения Пенсионного фонда РФ Геннадия Пашина, на сегодняшний день улучшение жилищных условий было и остается наиболее популярным направлением расходования средств материнского капитала. Более 70 процентов владельцев сертификатов выбирают именно это направление. Причем если речь идет о погашении кредита, то тратить «материнские» деньги можно до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Помимо этого, деньги можно потратить на получение образования детьми, отложить на накопительную пенсию мамы. Недавно у родителей детей-инвалидов появилась возможность компенсировать средствами маткапитала расходы на реабилитацию «особенного» ребенка. Однако в Рязанской области таким правом пока никто не воспользовался. Зато получить единовременную выплату из «материнских» денег в сумме 20 тысяч рублей на повседневные нужды изъявили желание 11 тысяч владельцев сертификатов на маткапитал.

Сегодня оформить сертификат на материнский капитал тем, кто имеет на него право, стало гораздо проще, чем раньше. Для этого не обязательно приходить в подразделение Пенсионного фонда по месту жительства. Подать заявление можно в электронном виде через портал госуслуг либо в многофункциональном центре.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
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