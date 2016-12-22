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29.11.2016
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№222 (5263) |
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Общество
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Россия – родина моя

В Рязани наградили победителей областного конкурса «Исторический калейдоскоп»
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Россия – родина моя
Фото автора.

Организаторами выступили Центр военно-патриотического воспитания, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького при поддержке региональных министерств образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, управления образования и молодежной политики администрации Рязани, РГУ имени С.А. Есенина.

Участники конкурса – учащиеся и студенты профессиональных образовательных учреждений, а также старшеклассники школ области выполняли работы в номинациях «Историческая справка», «Электронная презентация» и «Военно-историческая викторина». В своих работах юные исследователи использовали материалы как об известных исторических личностях, так и о редких фактах из жизни наших земляков.

Например, получившая диплом 1 степени в номинации «Историческая справка» учащаяся Рязанского музыкального колледжа имени братьев Пироговых Анастасия Руденко (руководитель Татьяна Гуреева) рассказала в своей работе о прапрадедах.

– Мои предки были казаками, – рассказывает Анастасия Руденко. – Я написала о моем прапрадеде – атамане кавказской станицы Михайловская Андрее Белоусове и трех его сыновьях, – рассказывает Анастасия Руденко. – Один из сыновей, мой прадедушка Федор, был сослан под Оренбург и там расстрелян, а семью отправили в Казахстан. Другой прадедушка, Алексей, был хорунжием у атамана. Его тоже красноармейцы расстреляли. Третий прадедушка, Михаил, участвовал в Великой Отечественной войне, а после войны вынужден был эмигрировать в Аргентину.

По словам Насти Руденко, говорить сегодня нужно не только о героях, прославивших своими подвигами нашу страну, но и о малоизвестных исторических фактах, которые в целом дают более точное представление об истории России.

В номинации «Электронная презентация» победителем стала ученица Михайловской средней школы №3 Елизавета Зайцева (руководитель Ольга Гришкина). Первое место в номинации «Военно-историческая викторина» жюри присудило ученику школы №48 г. Рязани Кириллу Полякову (руководитель Елена Пичугина).

Награды победителям и призерам вручили заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова, действительный член Академии военных наук Александр Агарев, директор областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, председатель Рязанского регионального отделения Российского союза молодежи Никита Кузьмин.

– Все, кто участвовал в конкурсе «Исторический каледоскоп», показали хорошие знания и проявили глубокий интерес к теме, которая была предложена для исследования, – сказала директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина. – Наше сегодняшнее событие происходит в знаменательное время. В эти дни все мы отмечаем 75-ю годовщину победоносного наступления советских войск под Москвой. Конкурс, что мы организовали, был в числе тех важных военно-патриотических гражданских событий и акций, которые призваны сделать так, чтобы память о вкладе советского народа в освобождение мира от фашизма не исчезла.

В гости к ребятам пришли члены поисковых отрядов Академии ФСИН России и Рязанского государственного радиотехнического университета. В фойе они устроили выставку артефактов времен Великой Отечественной войны, найденных во время проведения «Вахты Памяти» на полях сражений в Смоленской, Орловской, Ленинградской, Новгородской областях. Но больше всего детворе понравилась форма поисковиков. В ней они выглядели, как бойцы регулярной Красной Армии во времена Великой Отечественной войны.

Статья опубликована в номере 222 (5263) от 29 ноября 2016 года
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